On a retrouvé le supporter de l’Union “au bar au bar au bar” : “Dimanche, je serai au champagne dès 9h”

Xavier, avec le recul, comment avez-vous digéré cette soudaine notoriété ?

”Ça m’a permis de rencontrer pas mal de gens, notamment Marc Delire. C’est assez sympathique. Je tiens à préciser toutefois que ça aurait pu arriver à n’importe qui au Parc Duden car tout le monde est pareil. Je représente un supporter typique de l’Union.”

Vous vous êtes vite rendu compte que votre intervention à la télé aurait de telles retombées ?

”Je n’avais plus de batterie quand j’ai fait cela. Le lendemain, j’étais invité à Spa. Tout le monde me reconnaissait. Je ne comprenais plus rien. Puis je me suis souvenu vaguement de ce qui s’était passé la veille. Depuis, il n’y a pas encore un seul jour où on ne m’a pas fait référence à ça. Dans le métier de ma femme (enseignante), on lui parle même de ça. C’est sympa.”

De quand date votre première au Parc Duden ?

”C’était le 20 juillet 2016. On vient de Charleroi et un pote déménageait à Bruxelles. On a exigé qu’il se trouve un club pour aller voir son match le dimanche après-midi. Paradoxalement, la rencontre du jour était face au Sporting. Directement, nous avons eu le coup de foudre. Le lendemain, on s’est réveillé et on s’est dit que l’ambiance était terrible.”

Xavier Robben a transmis la passion de l'Union à son fils. ©cameriere ennio

Il y a eu beaucoup de changements en six ans ?

”De par la réussite sportive du club. Avant, on prenait nos billets un quart d’heure avant le match. On pouvait rentrer avec notre rhum coca dans les tribunes (rires). Les travées étaient remplies à 20 % mais il y avait déjà une sacrée ambiance. Aujourd’hui, il faut se battre pour obtenir un abonnement.”

Le fait d’avoir été présent en D3 vous permet d’obtenir plus facilement des billets maintenant ?

”Pas toujours. Ça a été compliqué d’en avoir pour l’Europe. Nous avons manqué le déplacement à Leverkusen. Il y a eu un peu d’amateurisme de la part du club dans la gestion des billets mais ce n’est pas une critique. L’Union a grandi si vite ! L’an dernier, on visait le maintien et tout s’est emballé.”

Vous avez quand même pu réaliser les autres déplacements européens ?

“Notre groupe est allé à Berlin. On a fait ça comme des champions car c’est une ville de dingues. C’était terrible. Pourtant, cela a demandé une grosse organisation. Au moment du tirage, on était tous sur le site de Ryanair. L’aller/retour était à 90 euros. Puis quand les boules sont sorties, le site a buggé et le prix est passé à 380 euros. Du coup, on est allé en voiture en s’arrêtant à Cologne la veille. En arrivant dans la capitale allemande, il y avait une marée jaune et bleu. Berlin est vraiment une ville de désaxés où les plus belles soirées commencent à l’aube. On espère les rencontrer à nouveau à l’avenir. ”

À l’extérieur, avez-vous déjà reçu des mauvaises réactions de la part des supporters adverses ?

”Jamais. Je suis content car j’ai toujours été bien reçu dans les autres clubs. J’ai été invité par Ladbrokes pour assister à Anderlecht-Union en loges. Je suis rentré au stade à la 75e minute car j’ai préféré faire les petits cafés aux alentours du stade avec un ami anderlechtois. Je n’ai reçu que des bonnes réactions. Bien sûr, je ne fais pas le guignol. J’ai du respect pour les supporters adverses.”

Dimanche, l’Union peut être championne. Quel est votre programme ?

”D’habitude, on se donne rendez-vous sur le parvis du stade 5 heures avant le coup d’envoi du match. Là, j’ai fait un rendez-vous “maison” à 9h pour un déjeuner champagne. Ensuite, on ira faire un petit padel histoire de transpirer. Puis on mangera à la brasserie de l’Union. On a le fil rouge de notre programme mais en fonction du monde et de l’ambiance, on avisera.”

Pas question donc de ne pas aller au bar pour suivre la rencontre attentivement au vu de l’enjeu ?

”Non. Je pense que je vais encore manquer une partie du match ce dimanche. Si je devais compter le nombre de buts que j’ai déjà loupés… Heureusement, je rattrape toujours mon retard le lendemain en regardant le résumé de la rencontre avec mon café.”

Quelles seront les festivités en cas de titre ?

“Titre ou pas, on sera No Limit. Une deuxième place se fête aussi. À l’Union, qu’on gagne ou qu’on perd, il y a une chose qui reste : on boit un verre. ”