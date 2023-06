Teuma et Boniface sont bien dans le noyau sélectionné pour le dernier match: voici le onze probable de l’Union Saint-Gilloise face à Bruges

L’Union aborde son dernier devoir de la saison avec pas mal de points d’interrogation. Pas illogique après 56 matchs de championnat, de Coupe de Belgique et de Coupe d’Europe sur une seule et même saison. Karel Geraerts n’a pas souhaité trop en dire au moment de préface la der des ders, un match contre Bruges que les Jaune et Bleu doivent absolument gagner, en espérant, en prime que l’Antwerp ne batte pas Genk pour être sacré champion de Belgique pour la douzième fois de leur histoire.