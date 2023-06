Voici le dispositif pour le titre en Pro League: 1 hélicoptère, 2 podiums, 1 trophée et 60 médailles pour 3 candidats

Pas facile de caser un hélico à Bruxelles

Atterrir à même la pelouse n’est évidemment pas possible. La donne est complexe, au point que ce vendredi, le site d’atterrissage bruxellois n’était pas encore certain : “L’hélicoptère arrivera soit près d’un hôpital, soit sur les sites d’Audi ou de Coca-Cola : on doit encore finaliser la décision, nous explique-t-on à la Ligue. Bruxelles, ce n’est pas le plus simple, hein. Pour Genk, il y a un aéroport à 500 mètres du stade. Quant à Anvers, c’est relativement aisé aussi car l’hélicoptère pourrait se poser à côté du Bosuil. Car si l’Antwerp est champion, nous ne prévoyons pas de remettre le trophée dans le stade de Genk, mais 2h30 plus tard, au Bosuil.”

Où du public local suivra le match et où filerait l’équipe de van Bommel en cas de victoire.

Côté Eleven Sports, on annonce aussi une organisation sans précédent puisqu’on sera présent au stade Marien, à la Cegeka Arena et au Bosuil : “23 caméras dans les deux stades, plus de 150 techniciens et 27 journalistes, commentateurs ou analystes” sont mobilisés.

Une soixantaine de médailles

La Ligue remettra alors le trophée à l’équipe championne et les médailles. “Il y en a un peu plus de 60 prévues, pour les joueurs, le staff et la direction ; par ailleurs la Ligue en garde deux pour ses archives”, détaille-t-on à la Pro League.

Deux podiums sont prévus : un à Genk et un autre à l’Union… qui serait déménagé en vitesse à Anvers en cas de titre du Great Old.

Réception à la commune de Saint-Gilles lundi pour l'Union

Quelle que soit la place finale de l’Union, une cérémonie est prévue lundi à la commune de Saint-Gilles. Avant la cérémonie des Pro League Awards le soir qui pourrait sacrer Teuma, Boniface ou le Genkois Tresor.