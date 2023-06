Championne virtuelle pendant quarante minutes... et pourtant, troisième: cette Union est maudite

On jouait la 46e minute de jeu et Adingra transformait enfin une occasion en un but, après trois loupés de l'Ivoirien et de ses équipiers. Les opportunités manquées ne seraient pas regrettées, se disait-on alors. Bruges n'y était plus vraiment, mais l'équipe de Karel Geraerts oubliait de "tuer" le match.

Boniface s'emmelait les pinceaux. Puis Lapoussin se posait trop de questions face à Mignolet. Il n'est pas le seul à avoir manqué de précision en zone de finition, ce dimanche, mais cette action de la 81e minute restera comme décisive, car il s'agissait de la dernière très belle opportunité de 2-0 avant un revirement complet qui semblait pourtant impensable. Le jeune Homma, tout juste monté au jeu, égalisait sur un ballon aérien (89e)... avant que Noa Lang, conspué par le public une bonne partie du match, n'offre la victoire au Club (90e+3) puis que le gamin Cisse Sandra ne fasse 1-3 au bout des arrêts de jeu, pour faire boire le calice aux Bruxellois jusqu'à la lie (100e).

Convaincre Geraerts de rester

Les choses auraient pu être différentes si ceux-ci avaient été plus justes offensivement, on l'a compris. Peut-être l'auraient-elles été également si Teddy Teuma avait pu rester sur la pelouse. Le capitaine, qui avait manqué aux siens les deux matchs précédents, était bien là au coup d'envoi, cette fois. En forme. Mais il devait quitter le jeu, à nouveau blessé. Son équipe menait 1-0 à ce moment et, avec lui, les Unionistes avançaient dans le bon sens. Sans lui, tout est parti de travers.

Sous les yeux de Tony Bloom, l'Union est passé en dix minutes de la première à la troisième place. Il n'y aura même pas de préliminaires de Ligue des champions, cet été, donc, mais "seulement" une Ligue Europa à aller chercher via les barrages.

Pourtant, cette saison 22-23 est exceptionnelle. Un quart de finale européen, une demi-finale de Coupe et une troisième place en championnat... à un point du champion, après 57 rencontres, plus que n'importe quel autre club de Pro League. Les larmes sont à nouveau dans le camp saint-gillois. Comme un an plus tôt. Comme si cette Union était maudite. Elle devra s'en remettre et tenter d'aller chercher un trophée la saison prochaine. Sera-ce avec Karel Geraerts à son bord? Ce doit être la priorité de la direction de la RUSG: convaincre le jeune T1, auteur d'une première saison quasiment sans-faute, de rester au moins un an de plus. Et réussir ce après quoi cette équipe court depuis deux ans, maintenant.