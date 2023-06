L'avis de l'expert: les adieux loupés de Teuma

Il y a d’abord eu cette interview au micro d’Eleven à la mi-temps lors de laquelle il a taclé l’arbitrage qu’il « donnait trop de fautes à Bruges. » Des propos inhabituels qui trahissaient son énervement malgré une première mi-temps de patron. Un présentement, peut-être. Il n’avait certainement pas vu venir sa fin de match. Écourtée par un tacle aussi rude qu’autorisé de Hendry. Terminer sur une blessure et une telle désillusion, c’est dur. Teuma méritait bien mieux pour ce qui était plus que probablement sa dernière apparition en jaune jaune et bleu.

