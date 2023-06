Un psychologue du sport analyse l’échec de l’Union : “D’un point de vue psychologique, c’est catastrophique”

guillement "Quand on est proche de la gloire, la tension interne est terrible."

Après l’égalisation du Club, l’Union a totalement craqué en encaissant encore deux buts dans les arrêts de jeu pour finalement s’incliner 1-3. Quelques minutes après la rencontre, certains joueurs comme Lazare ou Lynen se sont présentés face à la presse les yeux rougis par les pleurs. Avec des mots très durs (”Je suis brisé” ou encore “C’est le pire moment de ma vie”). “Ce sont des mots qui sont le résultat de l’émotion vécue, analyse Jef Brouwers. L’être humain fonctionne comme cela : le sentiment automatique est de penser aux possibilités qu’on vient de louper et qu’on n’a pas réussi à réaliser. Ils devaient être terrifiés par l’idée du 'On aurait pu mais on ne l’a pas fait' avec une totale impuissance face au résultat final. L’utilisation du conditionnel est alors souvent présente. Au niveau psychologique, c’est catastrophique.”

L'Union a tout perdu en l'espace de quelques secondes. ©Mathieu Golinvaux

La maturité d’Alderweireld

Dans le même temps, l’Antwerp parvenait à égaliser sur le fil pour dérober le titre de champion de Belgique au nez et à la barbe de Genk. Grâce à un but venu d’ailleurs de Toby Alderweireld à quelques secondes du coup de sifflet final. “Il faut une maturité phénoménale pour faire ce qu’Alderweireld a fait. Pendant que le coach Mark van Bommel et le capitaine anversois sont restés très calmes, l’Union était perdue sur le terrain. Les Bruxellois n’ont pas eu la maturité des Anversois malgré le calme de leur coach Karel Geraerts qui fait partie de ces entraîneurs de la nouvelle génération comprenant toute l’importance de l’intelligence émotionnelle.”

Avant la reprise des entraînements prévue le 26 juin, les joueurs de l’Union vont profiter de trois semaines de vacances. Reste à réussir à déconnecter le plus rapidement possible pour parvenir à tourner la page de cet énorme échec. “Il faut réussir à arrêter de penser à tout cela le plus vite possible, explique Jef Brouwers. C’est très difficile à faire car il y a toujours cette voix interne qui rappelle qu’on aurait pu être champions… mais qu’on ne l’est pas. Dans le sport comme dans la vie, il faut passer par la période de décompression. Il faut laisser aller les émotions puis faire une pause sans rester dans le milieu qui a causé le problème avant de se remettre à l’entraînement.”

Depuis plusieurs années, Jef Brouwers plaide pour la présence de psychologues dans les clubs de football. Un spécialiste du sport élite qui pourrait aider à faire face à ce genre de moments difficiles. “Il faut comprendre que le football est le plus complexe des mondes complexes, argumente-t-il. Dans ce genre de cas, il est nécessaire d’avoir un psychologue clinique qui a les compétences pour faire en sorte que les joueurs se sentent à l’aise après une situation comme celle de dimanche. On n’imaginerait jamais un staff sans un analyste vidéo ou sans un kiné mais on l’imagine très bien sans psychologue alors que tout est décidé dans le cerveau humain…”