Reprise le 26 juin, Europa League fin août : voici à quoi ressemblera la préparation de l’Union Saint-Gilloise

Un petit mois de préparation

Il faudra bien cela aux Unionistes pour récupérer mentalement de la déception, mais aussi physiquement d’une saison épuisante, à 57 matchs, le plus haut total d’un club belge. Le 26, la semaine démarrera par les traditionnels tests médicaux, avant de se plonger dans la préparation à proprement parler, pendant un petit mois, nettement moins que le laps des six semaines souvent présenté comme un calendrier idéal par les préparateurs physiques. Plusieurs amicaux seront au programme et le premier devrait avoir lieu le week-end du 1er juillet ou, au plus tard, au début de la première semaine de juillet.

Le premier rendez-vous officiel de la saison 2023-24 sera la première journée de championnat du week-end du vendredi 28 juillet, une semaine après une Supercoupe qui ne concernera donc pas les Jaune et Bleu, mais Anversois et Genkois. Le deuxième grand rendez-vous sportif de la saison sera celui des préliminaires européens. Troisième, l’Union “hérite” du ticket de vainqueur de Coupe que l’Antwerp n’utilise pas, puisque le Great Old est champion. Contrairement à il y a quelques années, ce billet n’offre plus une place directe en phase de groupes, mais fera entrer la RUSG en barrages d’Europa League. L’équipe bruxelloise aura un seul tour éliminatoire à passer pour disputer au moins six nouveaux matchs européens et, qui sait, réaliser une campagne aussi prolifique que celle de cette saison.

Europa League : éviter l’Olympiacos

Ces rencontres se joueront les jeudis 24 et 31 août, et l’adversaire sera connu lors du tirage au sort du 7 août. Le classement du championnat belge offrira à l’Union un statut tête de série, mais si cela lui permettra d’éviter le grand épouvantail que sera l’Ajax Amsterdam, cela ne lui donnera pas l’assurance d’affronter un “petit” adversaire pour autant. Les 20 équipes concernées sont réparties en quatre chapeaux et quelques plus gros morceaux seront aussi présents dans les chapeaux 3 et 4.

On ne connaît pas encore toutes les équipes concernées, d’autant que certaines seront des recalées du troisième tour préliminaire de Ligue des champions et d’autres seront des qualifiées du troisième tour d’Europa League, mais on peut déjà dire qu’il pourrait s’agir de formations comme le Slavia Prague (vice-champion de République Tchèque), Lugano (troisième du championnat de Suisse), le Maccabi Haifa (champion d’Israël), HJK Helsinki (troisième de D1 finlandaise), Zalgiris Vilnius (3e de D1 lituanienne), Astana (champion du Kazakhstan)… ou de l’Olympiacos (3e de D1 grecque), équipe à absolument éviter dans le dernier chapeau.

Reste à voir avec quels joueurs et, surtout, quel entraîneur se fera cette reprise. Mais ça, c’est une autre affaire qui occupe déjà et occupera encore la direction unioniste ces prochains jours.