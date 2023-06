Youth League, coma et montée ratée : qui est Elton Kabangu, nouvel Unioniste ?

Première fois en Pro League

En signant un contrat jusqu’en juin 2026, Kabangu va réaliser ses premiers pas en Pro League. L’attaquant a commencé le football à Hal, un club dont les couleurs sont le… jaune et le bleu. Le joueur a ensuite rejoint la Gantoise, un club pour lequel il a évolué jusqu’en U21.

Durant la saison 2015-2016, Kabangu a joué six rencontres de Youth League en affrontant Lyon, Zenit et Valence. S’il n’a pas joué une seule minute avec l’équipe première, il a tout de même pris place sur le banc lors du huitième de finale retour de l’Europa League face à Genk.

Dans le coma avec le Covid

Durant l’été 2020, Kabangu contracte le Covid-19 alors qu’il évolue à Willem II, aux Pays-Bas. Mis en quarantaine pendant une semaine chez lui, l’attaquant a plusieurs symptômes comme la perte du goût, de l’odorat et en ayant des douleurs musculaires. “Un jour, j’ai même craché du sang”, expliquait-il dans une interview. Son état s’empire ensuite à tel point qu’il rejoint l’hôpital de Hal, en Belgique, où il rentre dans l’unité des soins intensifs. Il est ensuite placé dans le coma artificiel durant deux semaines. “Les médecins disent que je suis un miraculé. Si j’ai survécu, c’est qu’il y a une raison.”

Dix-neuf actions décisives en D2 néerlandaise

Après deux années passées au FC Eindhoven, où il a été le coéquipier de Siebe Van der Heyden durant un an, Elton Kabangu passe quatre saisons à Willem II. Durant cette dernière saison 2022-2023, le Belgo-Congolais a inscrit treize buts et réalisé six passes décisives en trente rencontres de Keuken Kampioen Divisie (D2 néerlandaise), lui permettant d’être décisif toutes les 102 minutes. Malgré un but et un assist lors du duel face à Venlo en playoffs, Kabangu n’a pas réussi à monter en Eredivisie avec Willem II. Polyvalent, Kabangu peut évoluer dans un rôle de centre-avant tout comme sur l’aile gauche.