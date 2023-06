La chronique de Thomas Chatelle : l’Union ou la résilience dans le sport

Mais l’échec peut également laisser des traces difficiles à surmonter. Trois facteurs parmi d’autres rendent la digestion d’un revers d’autant plus difficile : la répétition, le sentiment d’injustice et la proximité du succès. Sur le coup de 20h30 dimanche passé, au moins deux de ces trois éléments ont dû traverser l’esprit des joueurs et du staff de Genk ou de l’Union !

Un ascenseur qui rend le sport passionnant

Et comme souvent les mots de Karel Geraerts étaient pleins de bon sens après être passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel : “Je vais avoir besoin d’un peu de temps pour analyser et tirer des conclusions… ” Lui qui avait connu l’échec des playoffs de la saison dernière sous l’aile de Felice Mazzù. Lui à qui tout réussissait ou presque depuis le début de la saison, est passé de l’entraîneur champion à l’entraîneur “même pas en Ligue des champions” en quelques minutes.

Pourtant, son raisonnement reste le bon et le seul permettant de grandir dans la défaite : prendre le temps du repos, de l’analyse objective et se remettre en action. Tellement facile à dire ou à écrire ! Mais en cas de doutes, Karel pourra toujours appeler son premier mentor, Felice. En effet, aucun autre entraîneur de ce pays ne pourra mieux lui expliquer ce qu’est la résilience dans le football. Le sport, c’est chuter et se relever sans cesse et sans se laisser influencer par le monde extérieur qui, dans l’émotion, fera trop vite de vous un loser ou le meilleur.

Pour éviter de trop vaciller dans ces moments-là, les racines de l’entourage (privé et professionnelles) doivent être solides. Car ce sont elles qui permettront de trouver l’énergie pour (se) reconstruire. Et finalement, n’est-ce pas cet ascenseur de joies et de désillusions qui rend le sport si passionnant ?