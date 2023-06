Plusieurs clubs de Ligue 1 suivent Teddy Teuma, pour qui Reims a remis une offre... refusée par l'Union

Un salaire doublé, voire plus

L’information nous a été confirmée à bonne source. Si Reims n’est pas le seul club de l’élite française sur le coup, il serait le seul à avoir remis une offre à l’Union Saint-Gilloise. Celle-ci serait inférieure aux 3 millions d’euros et monterait à 4 millions avec les bonus, mais a été jugée insuffisante par la direction bruxelloise. Reste à savoir à combien elle accepterait de voir partir son leader technique… si elle le laisse bien partir. Teuma, estimé par le site spécialisé transfermarkt à 5 millions € est encore sous contrat jusqu’en 2025, ce qui donne une certaine marge à l’Union. Mais, d’un autre côté, le salaire du capitaine est très loin de son statut de deuxième meilleur joueur du championnat, ce qu’a déjà reconnu publiquement le directeur général du club, Philippe Bormans. Le gaucher ne comprendrait pas que le club qui l’avait acheté pour moins de 250 000 € il y a trois ans et demi n’entrouvre pas la porte à un transfert.

Le capitaine avait terminé la saison blessé.

Un retour par la grande porte

En France, Teuma pourrait doubler son salaire, voire plus. Mais ce n’est pas l’argent qui serait le moteur de cette décision. Sur un plan personnel, revenir par la grande porte dans un club de l’élite hexagonale serait une superbe revanche pour un joueur parfois pris de haut lorsqu’il était plus jeune et qui n’avait connu que la Ligue 2 et le National avec le Red Star. Au niveau familial également, signer en France serait une bonne chose puisque son épouse est française – comme Teuma, également de nationalité maltaise – et qu’ils sont les parents de trois jeunes enfants. Reste à voir si toutes les parties tombent d’accord, pour Reims ou ailleurs.

Dans l’immédiat, celui qui avait terminé la saison blessé, va reprendre l’entraînement et devrait être prêt à disputer le très important match de Malte face à l’Angleterre vendredi.