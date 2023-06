Transfermarkt, spécialiste des transferts de football : “Des clubs nous appellent quand la valeur marchande d’un de leurs joueurs a baissé”

Comment calculez-vous la valeur marchande d’un joueur ?

”Pour le championnat belge, nous avons une communauté de gens qui avancent ce qu’ils pensent être la bonne valeur d’un joueur en fonction de son âge, de son potentiel ou de ses récentes performances. Ensuite, nous les combinons avec nos données récoltées via des agents ou des directeurs techniques de clubs. Avant de les soumettre à un groupe d’experts qui regardent presque tous les matchs de la D1 belge. Enfin, des spécialistes économiques se penchent sur les chiffres. Nous ne nous basons pas sur un algorithme, mais bien sur ce qu’on voit et ce qu’on prévoit.”

Pourquoi la valeur marchande d’un joueur peut-elle souvent être éloignée du montant de transfert le jour où il quitte son club ?

”Notre travail est de donner sa valeur marchande actuelle et non pas sa valeur marchande future. Nous ne sommes pas dans la prédiction du montant de transfert qui peut être influencé par de nombreux éléments. Prenons le cas de Bart Verbruggen dont la valeur est estimée à 10 millions d’euros sur Transfermarkt. Burnley a fait une offre de 15 millions d’euros, mais Brighton est désormais aussi intéressé et la concurrence entre les clubs pourrait faire monter le prix à 20 millions d’euros. Sans compter qu’un club du Moyen-Orient pourrait très bien arriver avec une offre à 25 millions d’euros…”

Avez-vous parfois des retours de clubs mécontents de la valeur marchande donnée à certains joueurs ?

”À chaque mise à jour, nous avons des clubs, mais aussi des agents et des joueurs, qui nous appellent. Mais seulement quand la valeur marchande du joueur a baissé, jamais quand elle a augmenté (sourire). Nous leur expliquons alors comment celle-ci est calculée et, dans la majorité des cas, ils comprennent les raisons. Nous pensons être plus objectifs que des agents ou des joueurs.”

Bart Tamsyn est le responsable de la Pro League pour Transfermarkt. ©DR

En quoi Transfermarkt est-il utile pour les clubs ?

”Ils utilisent notre site pour le préscouting, donc avant de voir un joueur sur le terrain ou en vidéo. Via notre site, ils sélectionnent par exemple tous les joueurs entre 17 et 19 ans d’un certain championnat et éliminent ceux qui valent déjà plus d’un million d’euros. Lors des négociations, quand une offre tombe, certains clubs se basent aussi parfois sur nos chiffres : ‘La valeur de mon joueur sur Transfermarkt est plus élevée que celle de votre offre, revenez vers nous avec une meilleure offre.’”