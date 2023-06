Avec Malte, Teddy Teuma va affronter l’Angleterre : “Ici, ils sont tous devenus des fans de l’Union”

Pendant que certains joueurs de l’Union profitent de vacances bien méritées, d’autres sont encore sur le pont. C’est le cas d’Ismaël Kandouss, qui a joué son premier match avec l’équipe nationale marocaine lundi soir, mais aussi de Teddy Teuma. Avec les duels à venir face à l’Angleterre et contre l’Ukraine, l’international maltais pourrait même faire grimper son total de matchs joués cette saison à… 54 ! “La saison n’a pas été trop longue mentalement, car elle a été chargée d’émotions surtout positives, explique le capitaine de l’Union. Mais je sens que c’est plus compliqué physiquement avec des petites blessures qui partent plus difficilement. Je n’ai d’ailleurs pas encore récupéré à 100 % depuis ma sortie sur blessure face à Bruges. Je fais le maximum pour être prêt pour vendredi. Et si je ne suis pas à 100 %, j’espère au moins pouvoir monter au jeu.”