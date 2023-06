Still, entraîneur de Reims, s’exprime sur la possible arrivée de Teuma : “Le genre de gars qu’il faut dans une équipe”

Will Still, l’entraîneur du récent onzième de Ligue 1, est rapidement tombé sous le charme du milieu de terrain de 29 ans. “Nous avons tous pu voir ses qualités ces dernières années, nous explique le coach belge. Quand j’étais assistant au Beerschot, je l’ai vu arriver à l’Union en mode revanchard. Il a directement montré quel joueur il était. Cet hiver, nous étions dans le même hôtel que l’Union durant notre stage en Espagne. J’ai assisté à certains entraînements de Geraerts et Teddy ressortait du lot par son jeu et par ses paroles. Je me suis dit que c’est le genre de gars qu’il fallait dans une équipe. Mais je ne me prends pas la tête : s’il vient à Reims, ce serait magnifique. S’il ne vient pas, c’est qu’il y a quelque chose d’autre autant pour lui que pour nous.”