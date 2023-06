Passé à quelques minutes du titre de champion de Belgique et fort d'un statut de quart de finaliste de l'Europa League, l'ancien adjoint de Felice Mazzù devrait rebondir rapidement et est d'ailleurs déjà cité en France. L'Union doit quant à elle lui trouver un successeur, à un gros mois du début du championnat.

Toujours selon nos confrères, les négociations auraient été compliquées et l'ancien brugeois aurait décidé de mettre fin aux négociations. Cité à Bruges et au Standard à la fin de la saison, Geraerts a toujours donné la priorité à l'Union, où il se sentait à l'aise. Mais fatigué par la tournoure des négociations, il a décidé de tourner une page longue de quatre ans (trois comme T2 et une saison comme entraineur principal).

On ne sait pas encore qui remplacerait l'ancien adjoint de Mazzu ,qui est apprécié en France, alors que Nice, Lorient ou Monaco se cherchent toujours un T1.