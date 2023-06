L’entraîneur de 41 ans devrait surfer sur sa belle saison pour trouver un défi à la hauteur de son ambition, à l’étranger. Mais n’est-ce pas prématuré, avec seulement une année d’expérience comme T1 ?

Disons surtout que Geraerts n’a guère le choix. Les principaux bancs de Pro League ont trouvé preneur. Et on peut comprendre qu’il ait refusé poliment l’offre du Standard... Si le défi était de taille, il aurait surtout représenté un pas en arrière sur le plan sportif pour l’ancien milieu de terrain.

Geraerts va donc devoir se tourner vers l’étranger pour retrouver de l’embauche. Avec le risque de se brûler les ailes et d’être critiqué pour son départ précipité de l’Union si cela se passe mal. Mais, au fond, Geraerts sait qu’il pourra toujours rebondir en Pro League le cas échéant. Il sait aussi que le train ne passe pas toujours deux fois, même si sa carrière de coach n’en est qu’à ses débuts.

Felice Mazzù, dont il était encore l’adjoint la saison dernière, en est un bon exemple. Si le Carolo a parfois eu des touches à l’étranger, il n’a pas eu l’occasion de franchir le pas quand sa cote était au plus haut. Auréolé de la très belle saison de l’Union, Geraerts peut espérer trouver un défi alléchant dans l’un des grands championnats européens et ainsi marcher dans les pas de Philippe Clement (pour qui tout n’était pas non plus à jeter du côté de Monaco) ou de Vincent Kompany.

Le seul moyen de savoir si le moment est bien choisi est de se lancer. À lui de s’assurer qu’il mettra les pieds dans un environnement de travail aussi sain que celui sur lequel il pouvait s’appuyer dans la capitale belge. Son nom circule notamment à Lorient et à Nice, deux clubs de Ligue 1 aux budgets très différents. On imagine aisément que la pression serait plus forte sur la Côte d'Azur, où le club est détenu par le géant Ineos et où un coach aussi expérimenté que Lucien Favre vient de connaître un échec cuisant. Le club breton, en revanche, pourrait offrir plus de quiétude et un meilleur environnement pour un jeune coach, à l'image de la belle saison réussie par Régis Le Bris, pisté par... Nice.