Comment la crise de confiance a eu raison de Karel Geraerts à l'Union

CDD, CDI et crainte d’un départ

L’Union attendait que son T1 se positionne, et celui-ci avait toujours dit qu’il réfléchirait à tout cela une fois la saison terminée. Il est revenu de vacances avec une réponse et l’envie de continuer à l’Union, option numéro une dans sa tête. Mais il a senti à son tour que la relation n’était plus la même. La direction est sortie de ses habitudes, lui proposant un contrat à durée déterminée, à la place du CDI dont il disposait, avec une revalorisation salariale qui, d’après nos informations, était mineure. Geraerts avait un “petit” salaire, ce qui était logique pour un T1 novice. Il attendait une hausse substantielle après de tels résultats, mais elle n’était pas à la hauteur. Signer le CDD proposé aurait rendu un possible départ pour un autre club nettement plus compliqué, alors Geraerts a préféré rester avec le CDI dont il disposait. À sa surprise, cela a été refusé par le club, qui a remercié un entraîneur qu’à peu près toute la Belgique lui enviait, pourtant.

Blessin, un profil qui colle à l’Union

Si l’Union a agi de la sorte à cinq jours de la reprise, c’est aussi parce qu’elle s’était déjà renseignée sur d’autres T1. Vous avez dit crise de foi ? La piste menant à Alexander Blessin est, d’après nos informations, la plus chaude. L’Allemand de 50 ans a fait de belles choses avec Ostende, qu’il avait mené aux portes du top 4 en 2020-21 (5e). Celui qui était ensuite parti à la Genoa est libre et reste un suiveur attentif du championnat belge, au point d’avoir rencontré la direction du Standard lorsqu’elle cherchait un successeur à Deila. Son football construit à l’école germano-autrichienne Red Bull, fait d’intensité et de contre-pressing pourrait coller avec ce que vise l’Union. Reste à voir si tout le monde tombera d’accord sur le contrat, cette fois.