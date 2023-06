L’Union reprend ce lundi 26 juin, mais sans que le successeur de Geraerts n’ait été annoncé

Un sujet brûlera les lèvres des joueurs présents (les internationaux sont attendus un peu plus tard, le 7 juillet) : qui sera leur nouvel entraîneur ? On le sait, la direction a préféré ne pas continuer l’aventure avec son entraîneur à succès, Karel Geraerts, faute d’un accord sur un nouveau contrat. Le technicien allemand Alexander Blessin plaît beaucoup et il avait été annoncé dans le communiqué de fin de contrat de Geraerts que le club comptait disposer d’un nouveau T1 à la reprise, mais aucune annonce n’a encore été faite.

Avec le médian Rasmussen?

Il y aura pas mal de nouvelles têtes, dont probablement celle du médian norvégien Mathias Rasmussen (25), qui a quitté Brann et doit s’engager chez les Jaune et Bleu dans les prochaines heures.

Karel Geraerts, lui, qui s’est marié ce week-end, reste sans club, mais est dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1. Strasbourg s’est joint à la liste des clubs intéressés, selon L’Équipe.