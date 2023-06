Troisième Unioniste le plus cher, un profil à la Teuma : qui est Mathias Rasmussen, le nouveau joueur de l’Union ?

Dans le même club qu’Adingra

Après avoir été formé au sein du club de sa ville natale, Lyngdal, Mathias Rasmussen rejoint Nordsjaelland durant l’été 2016. Le milieu de terrain participe à 105 matchs (12 buts et 12 assists), dont quatre rencontres qualificatives à l’Europa League, à Nordsjaelland où il côtoie Simon Adingra qui a joué pour le club danois entre janvier 2020 et juillet 2022. Durant cette période, Rasmussen se fait suffisamment remarquer pour être sélectionné avec les U21 de son pays. Pour son premier match, face au Portugal de Bruno Fernandes (Manechester United) et de Diogo Jota (Liverpool), il monte au jeu à la place de Martin Odegaard (Arsenal) et délivre un assist dans la foulée.

Pour son dernier match, il provoque un penalty menant à la défaite des siens.

Une descente puis un trophée

De retour en Norvège au sein du club de Brann, Mathias Rasmussen connaît une année 2021 très difficile. Son club descend en D2 après un match de barrage totalement fou face à Jerv avec un penalty raté durant la rencontre pour le nouveau Saint-Gillois et une séance de tirs au but perdue 12 à 11. Dans l’antichambre, le cousin de Julian Reyerson (Borussia Dortmund) devient indéboulonnable et sort de grosses statistiques (15 buts et 8 assists en 28 matchs). De retour parmi l’élite, il participe activement à la victoire en Coupe de Norvège en mai dernier. Pour son tout dernier match avec Brann joué le week-end dernier, Rasmussen provoque le penalty menant à la défaite des siens.

Milieu offensif gaucher, Rasmussen a un profil à la Teddy Teuma.

Un profil à la Teuma

Vu son profil, Rasmussen semble être taillé pour devenir le remplaçant de Teddy Teuma. Comme l’actuel capitaine saint-gillois, le Norvégien est un milieu plutôt offensif gaucher. Celui qui bottait les corners à Brann était la plaque tournante de son équipe au sein de laquelle il touchait beaucoup de ballons durant les rencontres. Rasmussen peut se targuer d’avoir inscrit 20 buts et réalisé 19 passes décisives en 87 matchs joués avec Brann. Avec la particularité de jouer surtout sur le côté droit du terrain, en rentrant dans le jeu avec son pied gauche.

Troisième Unioniste le plus cher

Le transfert de Mathias Rasmussen est le premier pour lequel l’Union a payé une indemnité cet été, les quatre autres recrues étant arrivées libres. Sous contrat jusqu’en décembre 2024 à Brann, Rasmussen a coûté environ un million d’euros, faisant de lui le troisième Unioniste le plus cher de l’histoire du club. Acheté environ deux millions, Victor Boniface est en tête de ce petit classement devant Cameron Puertas (1,5 million d’euros). La preuve que le club compte sur sa nouvelle recrue norvégienne qui semble avoir ce qu’il faut pour devenir titulaire dans l’équipe version 2023-2024…