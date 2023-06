Avec Reims, Teddy Teuma devrait enfin découvrir la Ligue 1 : “Il a le profil qui correspond à ce que le club recherche”

guillement "Reims a un style de jeu proactif avec un pressing haut."

Vu le montant du transfert, évalué entre 3 et 5 millions d’euros, l’international maltais devrait avoir un rôle en vue au sein de l’équipe qui a terminé onzième en Ligue 1. “Ils cherchaient un joueur avec du leadership dans le milieu du jeu, explique Luc Hagege, suiveur de Reims pour L’Équipe. Il manquait du vice à cette équipe assez jeune. L’idée de Will Still sera certainement de faire jouer Teuma dans un rôle de meneur de jeu dans un 4-2-3-1 pouvant être un milieu relayeur dans un 4-3-3. L'entraîneur prône un style de jeu proactif, avec un pressing haut et une volonté offensive, ce qui devrait plaire à Teuma.”

Teddy Teuma aura joué son dernier match avec l'Union début juin. ©Gianni Barbieux / Photo News

Reste à voir comment le joueur de 29 ans va s’adapter à un championnat qu’il ne connaît pas : avant de rejoindre l’Union, Teuma n’avait pas joué plus haut qu’en Ligue 2, avec le Red Star. “Il n’y a pas de raisons qu’il ne réussisse pas s’il arrive à s’adapter rapidement, continue Luc Hagege. L’avantage est qu’il arrive dès le début de la préparation et qu’il pourra se montrer lors du stage et des matchs amicaux. Si Reims met autour de quatre millions d’euros pour un joueur, c’est que le club veut lui donner un vrai rôle dans l’équipe. Après, ce sera à lui de se faire sa place : avec lui, il y aura six joueurs pour trois positions dans le milieu du jeu…”

S’il ne jouera pas de compétition européenne, au contraire de l’Union assurée d’au moins participer à la Conférence League, Teddy Teuma aura l’occasion de vivre quelques belles affiches. À commencer par un déplacement à l’Olympique de Marseille, son club de cœur, lors de la première journée de Ligue 1 début août. Avant de terminer dans la colonne de gauche du championnat ? “Reims pourra viser une place dans le Top 10, conclut Hagege. Mais cela dépendra des départs et des arrivées lors du mercato. Le club a toujours du flair dans son recrutement et de la suite dans les idées. Le transfert de Teuma en est la preuve car il a un profil qui correspond à ce que Reims cherche.”