Six mois après le décès de Pelé, son fils se souvient : “L’amour porté par les gens à mon père m’a fait un bien fou”

Josh, à quelle vitesse sont passés les six mois depuis le décès de votre père ?

”Les premières semaines ont été très lentes, c’est comme si le monde s’était arrêté. Nous avons essayé de rester soudés avec tous les membres de notre famille. En tant qu’enfant, perdre son père est une réalité très difficile à laquelle il faut faire face. C’est encore autre chose quand on partage cette peine avec le monde entier : il y a alors des gens que tu ne connais pas qui souffre avec toi. Mais le support des gens et l’amour qu’ils ont porté à mon père m’a fait un bien fou et m’a permis de réaliser une transition plus rapide.”

Comment avez-vous fait face à la tempête médiatique qui a suivi son décès ?

”Au Brésil, il suffisait d’allumer la télévision pour entendre parler de lui les premiers jours. C’est très compliqué à vivre car cela te fait encore plus réaliser qu’il ne sera plus là. Retourner ensuite aux États-Unis, où je vis, m’a permis de mieux gérer la situation. En arrivant là-bas, où l’impact médiatique était moindre qu’au Brésil, je me suis dit que le monde continuait et qu’il fallait aller de l’avant. Globalement, cela a été une période difficile mais je ressors aussi du positif comme le fait de voir le nombre d’hommages rendus à mon père. Je n’avais jamais vu cela auparavant…”

De nombreux hommages ont été rendus à Pelé après son décès. ©BELGA

Si je vous dis “Pelé”, à quoi pensez-vous ?

”Je pense à un incroyable footballeur et un incroyable monsieur qui a fait énormément pour le Brésil et pour le football partout dans le monde. J’essaye de me souvenir de l’héritage qu’il a laissé dans le milieu du football. Le fait que le nom “Pelé” ait eu une telle influence dans le monde du sport me rend très fier. Et puis, en entendant son nom, je pense inévitablement à son rôle de père qu’il a eu envers moi.”

Quel genre de père était-il avec vous ?

”C’était un homme qui faisait le plus possible pour être présent malgré son métier qui le faisait beaucoup voyager. Il m’a rapidement fait comprendre que ma foi, ma famille et ma personnalité étaient les éléments les plus importants dans la vie. Il a toujours appuyé sur le fait qu’il fallait rester humble et bien traiter les gens en toutes circonstances. Dans le sport, il m’a inculqué l’idée qu’il fallait tout faire pour être le meilleur possible. Mais il me rappelait que je ne devais pas me comparer à lui (sourire). Je ne devais pas atteindre son niveau mais simplement faire de mon mieux.”

En tant qu’enfant, à quel moment avez-vous compris que votre père avait été un incroyable footballeur ?

”J’ai commencé à comprendre qui il avait été vers l’âge de 12 ou 13 ans. Mais je suis encore en train de l’apprendre, c’est un vrai processus de se rendre compte de l’impact qu’il a eu dans le monde du football. Quand je revois des images de lui sur un terrain, cela me donne une certaine émotion. C’est un honneur de savoir que des enfants parlent encore de lui aujourd’hui. Il y avait plus de fierté que de pression à être son fils même quand j’ai porté le maillot de Santos (NdlR : le club brésilien pour lequel Pelé a joué la grande majorité de sa carrière). Mais à Santos, je me mettais la pression tout seul. Lui me disait de ne pas me penser meilleur qu’un autre et de toujours travailler dur pour avoir ce que je souhaite.”

Quel message souhaiteriez-vous lui faire passer ?

”Qu’il me manque énormément. Actuellement, je travaille toujours comme préparateur physique au sein d’une Académie de football à Orlando, en Floride. J’essaye d’engranger le plus d’expérience pour gravir les échelons dans le futur. Et personnellement, je vais bientôt me marier. J’espère qu’il peut voir, de là où il est, comment ma vie actuelle se déroule.”

Josh Nascimento ©DR

Vous avez travaillé une semaine à l’Union la saison dernière : avez-vous continué à suivre le club ?

”Oui, j’ai vu qu’ils avaient perdu le titre pour quelques minutes… C’est dommage car ils auraient mérité d’être champions de Belgique. J’ai regardé certains matchs comme celui contre le Bayer Leverkusen. La façon avec laquelle ils ont joué en Europa League était phénoménale. Je suis leur premier supporter (sourire).”