Un coach attendu en début de semaine prochaine, les nouveaux au poste et un amical face à Feyenoord : l’Union est en mode reprise

Le premier entraînement sur terrain aura lieu ce jeudi après-midi.

Les adjoints au poste

Une séance qui ne sera évidemment pas donnée par Karel Geraerts dont la fin de la collaboration avec le club bruxellois a été annoncée la semaine dernière. Ce sont les anciens adjoints du Limbourgeois, avec Tim Smolders et Artur Kopyt en tête, qui s’occuperont de ce premier entraînement. “Ils ont l’habitude de le faire vu qu’il s’agissait d’une de leurs tâches la saison dernière”, nous souffle-t-on du côté du club. Au sein du groupe qui foulera pour la première fois de la saison les pelouses du centre d’entraînement de Lier, les cinq nouveaux joueurs (Kabangu, Leysen, Teklab, Vanhoutte et Rasmussen) seront tous présents. Au contraire de Simon Adingra qui a bel et bien quitté l’Union pour réaliser la préparation avec Brighton. Les Bruxellois se retrouveront à nouveau vendredi et samedi puis profiteront d’une journée de congé dimanche.

Mathias Rasmussen, la cinquième recrue de l'Union, sera présente pour le début des entraînements. ©vincent duterne info@vincentduterne.com

Un entraîneur début de semaine prochaine

Avant d’enfin rencontrer leur nouvel entraîneur lors de l’entraînement de lundi ? Au sein du club, on l’espère même si rien n’est encore fait à l’heure actuelle. “On espère qu’il sera là en début de semaine prochaine mais c’est encore au stade des négociations”, nous explique-t-on. Ce sera en tout cas le moment pour le groupe de retrouver les cinq internationaux de l’équipe (Moris, Teuma, Kandouss, Vertessen et El Azzouzi) qui reviendront durant la semaine. Il est déjà certain qu’ils ne joueront pas le premier match amical de l’Union prévu ce mardi à 19h face à Nijlen, après une séance d’entraînement matinal.

L'Union affrontera Nice mais aussi Feyenoord durant sa préparation.

Un amical face à Feyenoord

Après leur duel face aux pensionnaires de D3 amateurs, les Bruxellois prendront la direction de la France pour deux amicaux dont une rencontre prévue face à Nice le 11 juillet. Comme la saison dernière à pareille époque, ils affronteront ensuite Feyenoord le 15 juillet. Deux matchs amicaux seront encore organisés, les 19 et 22 juillet, avant d’attaquer la préparation du match le plus important du mois : la réception d’Anderlecht.