Sans Teddy Teuma, l'Union devra prouver que le collectif est bel et bien plus important que les individualités

Teddy Teuma est sorti sur blessure lors de son dernier match avec l'Union, face à Bruges. ©JDM

Un joueur à part

A tel point qu'une interrogation est restée sur toutes les lèvres ces dernières semaines : quelle aurait été l’issue du championnat si Teddy Teuma n’était pas sorti sur blessure, à l’heure de jeu, lors du dernier match face au Club Bruges ? Personne ne connaît la réponse mais beaucoup se pose encore la question. "Cela a été ma plus grande interrogation lors des jours qui ont suivi le match", reconnaissait d’ailleurs le joueur de 29 ans qui a vu son équipe perdre les pédales en même temps que le titre face aux Brugeois. Un être vous manque et tout est dépeuplé : c’est le sentiment qui a dominé du côté de l’Union où une Teuma-dépendance s’était tout doucement installée au fil des mois.

Quelle aurait été l'issue du championnat sans la sortie sur blessure de Teuma ?

Au Stade Marien, Teddy Teuma n’était pas seulement un meneur de jeu pouvant effacer ses adversaires facilement grâce à sa technique au-dessus de la moyenne. Ce n’était pas non plus seulement un joueur hargneux qui montrait toute son importance dans les phases de pressing. C’était aussi un footballeur capable d’être décisif sur le terrain - 14 buts et 17 passes décisives lors de la dernière saison, 31 goals et 44 assists lors de ses 164 matchs joués avec l'Union - tout en ayant une importance capitale en dehors des pelouses.

En février 2020, l’international maltais avait reçu le brassard de capitaine qui n’avait pas quitté son biceps par la suité malgré les changements de coach à la tête de l’équipe depuis lors. "Le brassard l’a responsabilisé, expliquait son ancien coéquipier et ami Mathias Fixelles. Cela l’a fait évoluer dans son jeu et lui a donné beaucoup de maturité." Le numéro 10, qui l’a toujours fait rêver et qu’il a finalement reçu l’été dernier, lui a permis de rentrer dans une autre dimension sans jamais le mettre sous pression.

guillement "Le brassard l'a reponsabilisé et lui a donné beaucoup de maturité."

Et maintenant ?

Quand son maître à jouer était blessé, l’Union a montré qu’elle pouvait tout de même s’en sortir. Cela a été le cas à Anderlecht en début d’année 2023 (victoire 1-3), à Berlin en huitième de finale d’Europa League (3-3) ou encore récemment à l’Antwerp en Champions playoffs (1-1). Mais comment remplacer un joueur si important dans un collectif sur le long terme ? Ce sera l’une des casse-têtes du nouveau coach de l’Union qui pourra compter sur un profil proche de celui de Teuma avec Mathias Rasmussen, un milieu offensif efficace devant le but et plaque tournante de son ex-club de Brann Bergen.

Senne Lynen, auteur d’une saison constante à un haut niveau, devrait recevoir plus de responsabilités comme cela avait été le cas pour Teuma lors du départ de Casper Nielsen au Club Bruges. Au club depuis trois saisons, le Belge pourrait être l’un des leaders du groupe aux côtés de Moris, Burgess ou encore Nieuwkoop.

Senne Lynen pourrait jouer un rôle plus important à l'Union.

Lors du transfert de Casper Nielsen vers la Venise du Nord, beaucoup d’observateurs se demandaient comment l’équipe allait s’en sortir sans le Danois. Un an plus tard, l’interrogation est similaire voire même plus grande encore tant le capitaine aura montré toute son importance au sein du club ces derniers mois. Reste aux joueurs de l'Union de prouver que le collectif est bel et bien plus important que les individualités. Même si celle-ci s'appelle Teddy Teuma.