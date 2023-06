Succession de Karel Geraerts à l’Union : Blessin de plus en plus proche d’un accord

On en parle depuis plusieurs jours et, d’après nos informations, cela devrait se confirmer sous peu : Alexander Blessin devrait être le nouveau coach de l’Union Saint-Gilloise. L’entraîneur allemand de 50 ans est tout proche d’un accord avec le club bruxellois et succéderait ainsi à Karel Geraerts, remercié la semaine passée à la surprise générale.