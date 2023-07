Red Bull, Ostende, la Genoa : retour sur le début de carrière contrasté d’Alexander Blessin, le nouvel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise

Un ex-attaquant qui a connu l’Europe

Avant de devenir entraîneur, Alex Blessin a connu une petite carrière de joueur en tant qu’avant-centre. L’homme originaire de Stuttgart a commencé sa carrière là où il l’a terminée, à Bonlanden. Entre les deux, Blessin a connu plusieurs clubs allemands (Stuttgart, Lokomotiv Leipzig, Hoffenheim…) en jouant surtout en D2 et en D3 allemandes. Il jouera au total 188 minutes en Bundesliga, avec le maillot de sa ville natale, au début de la saison 1998-1999. À la même période, il participera même à un duel face à Feyenoord Rotterdam lors du premier tour de la Coupe UEFA en réalisant un assist lors des deux minutes passées sur le terrain. Au tour suivant, il restera sur le banc face au… Club Bruges. Au total, il aura marqué 76 buts et réalisé 5 assists en 381 matchs joués.

Leipzig et l’école du “gegenpressing”

Blessin fait partie de cette jeune génération d’entraîneurs germaniques, qu’ils soient allemands ou autrichiens, passés par "l’école Red Bull”, dont le pape n’est autre que Ralf Rangnick qui vient d’affronter les Diables rouges avec l’Autriche.

Une fois sa carrière de joueur terminé, Blessin est entré dans le centre de formation de RB Leipzig, d’abord comme entraîneur assistant des U17 (2012-15), puis des U19 (2015-16), de l’équipe B (2016) puis comme entraîneur principal des U17 (2017-18), U19 (2018-20) avec lesquels il a terminé troisième en 2018-19 et disputé la Youth League la saison suivante, sans briller d’ailleurs. C’est à l’été 2020 que Blessin séduit la direction ostendaise. Gauthier Ganaye, alors président exécutif du KVO, l’affirme lors de l’intronisation du nouveau T1 : “Nous voulons proposer un style de jeu basé sur le 'contre-pressing' et les datas.” Le fameux 'gegenpressing' prôné par Rangnick, dont le credo est de récupérer un ballon perdu endéans les huit secondes, puis déclencher un tir dans les dix secondes qui suivent, le tout en s'appuyant sur les statistiques des joueurs.

Au-delà des beaux discours, cette approche du jeu s’est vue dans le football ostendais. L’agence Wyscout, qui analyse les données des matchs, plaçait le KVO en tête du classement particulier du “PPDA” (le nombre de passes que parvient à enchaîner l’adversaire avant de lui faire perdre le ballon). Personne ne faisait mieux que les Côtiers en D1 belge, en 2020-21, avec une moyenne de 8,9. Ostende était aussi l’équipe de D1 qui disputait le plus de duels défensifs par match (79) ou encore qui avait le plus gros “taux d’intensité” (duels, tacles et interceptions par minute de possession adverse) de l’élite, toujours selon Wyscout.

Un passage réussi à Ostende

Son passage à Ostende a séduit la Belgique. L’objectif était clair : le maintien via un football rapidement identifiable aux yeux de tous. Neuf mois plus tard, à la surprise générale, le club côtier termine à une belle cinquième place à seulement trois points du Top 4. “Il a dû reconstruire une équipe à son arrivée, explique son ancien capitaine Kevin Vandendriessche. Il a instauré beaucoup de rigueur. Il y avait une grande différence par rapport aux autres entraîneurs que j’avais connus dans le passé. Finalement, nous n’étions pas étonnés qu’il réussisse.”

Blessin à son époque ostendaise, en 2020-21.

Une réussite qui lui permet même de décrocher le titre d’entraîneur de la saison en mai 2021. D’illustre inconnu, Alex Blessin est passé au statut de coach à la mode ayant permis à certains joueurs comme Fashion Sakala, Jack Hendry, Arthur Theate ou Andrew Hjulsager de s’illustrer aux yeux de tous et être transférés.

Sa deuxième saison est moins aboutie, peut-être la faute à certains départs, et Ostende n’est que quinzième lorsqu’il change de club, à la trêve hivernale.

De héros à zéro à la Genoa

Sa réussite à la Côte lui permet de décrocher un beau transfert à la Genoa, alors au plus mal en Serie A, durant l’hiver 2022. Il parvient à rapidement stopper l’hémorragie en réussissant une belle série de huit matchs sans défaite (sept matchs nuls et une victoire) pour ses débuts.

guillement "Vous avez trompé tout le monde avec vos idées ridicules."

Mais malgré certains résultats retentissants, comme cette victoire face à la Juventus de Turin en fin de saison, l’Allemand ne parvient pas à empêcher la chute du club en deuxième division où il restera une demi-saison avant de se faire licencier après une mauvaise série de cinq matchs sans victoire. “Vous avez trompé tout le monde à Gênes avec vos idées de football ridicules, a même lancé son ancien joueur Federico Marchetti. Vous avez relégué une équipe qui aurait dû se sauver facilement.” Sans lui, la Genoa atteint la deuxième place, synonyme de promotion.

Tout n'a pas fonctionné comme l'espérait Blessin, à la Genoa, reléguée en Serie B. ©IPA MilestoneMedia/PA Images

En Italie, Alex Blessin aura eu l’occasion d’entraîner certains noms connus comme Salvatore Sirigu (ex-PSG), Zinho Vanheusden (ex-Standard) ou encore Filippo Melegoni prêté cette saison à Liège. Un temps cité à Bruges dans le passé ou plus récemment du côté du Standard, c’est donc finalement à l’Union que Blessin va continuer sa carrière après six mois sur la touche.