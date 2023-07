Le nouveau coach de l’Union vu par ses anciens joueurs : “Alex Blessin est très rigoureux et peut parfois se montrer assez têtu”

Pourtant, le coach de 50 ans est arrivé à la Côte sans grande expérience au plus haut niveau lui qui n’avait alors entraîné que des équipes de jeunes de Leipzig. “Il a voulu directement mettre sa touche à l’équipe quand il est arrivé, se souvient l’ancien Ostendais Kevin Vandendriessche. Il a amené une grande rigueur au club mais sans nous presser comme des citrons : il donnait beaucoup d’entraînements courts et intenses tout en nous laissant au repos quand il ressentait une certaine fatigue. Il était très intelligent dans sa manière de gérer le groupe.”

guillement "Blessin était très intelligent dans sa manière de gérer le groupe."

Après deux revers pour débuter la saison 2020-2021, la mayonnaise prend rapidement avec une belle série de sept matchs sans défaite entre la fin août et la fin octobre. Grâce à un style de jeu basé sur le fameux gegenpressing qui consiste à réaliser un contre-pressing intense pour récupérer la balle le plus rapidement possible après l’avoir perdue. “Blessin avait une philosophie de jeu bien claire en tête, se rappelle Maxime d’Arpino qui est toujours sous contrat à Ostende. Il était persuadé qu’on allait enchaîner les victoires si on suivait son projet de jeu à la perfection. Il voulait qu’on presse directement après la perte du ballon pour pouvoir attaquer à nouveau dans les cinq secondes qui suivaient. Son style de jeu axé sur ce full pressing et des transitions rapides vers l’avant nous convenait bien.”

À lire aussi

À tel point qu’Ostende termine la saison 2020-2021 à une belle cinquième place, à seulement trois points du top 4. Véritable surprise de la saison, Alexander Blessin est élu meilleur entraîneur de la saison devant Vincent Kompany et Philippe Clement. “Ce n’était pas étonnant qu’il soit plébiscité en fin de saison, avance Vandendriessche. D’ailleurs, je pensais qu’il allait nous quitter pour un autre club à ce moment-là. Et quand il a signé à la Genoa six mois plus tard, je pensais qu’il allait partir pour une meilleure équipe que cela.”

Alexander Blessin a quitté Ostende pour rejoindre la Genoa. ©Photo News

Pour arriver à ses fins à la mer du Nord, Blessin a donc mis en place une méthode de travail stricte. Si elle a amené des résultats probants, elle peut aussi être trop lourde pour certains tant l’investissement demandé par l’entraîneur allemand est important. “C’est quelqu’un de très rigoureux dans le travail qui met le doigt sur des petits détails, commente le nouveau joueur des Francs Borains. Cela peut être pesant quand les résultats ne suivent pas. Par exemple, ses théories duraient énormément de temps. Son côté têtu peut aussi parfois être compliqué à gérer : quand il a décidé quelque chose, il ne change pas de direction. On a beau lui dire que ce n’est peut-être pas la bonne solution, il va rester sur ses positions. Par exemple, il voulait qu’on s’entraîne le jour des matchs. Les joueurs n’étaient pas favorables à cela. Mais finalement, nous avons vu que cela nous mettait en jambes pour le soir et que c’était plus positif que négatif.”

guillement "Il déteste perdre que ce soit au football mais aussi au tennis-ballon ou au ping-pong."

Pour convaincre ses joueurs de le suivre, Alex Blessin pouvait se montrer assez ouvert en dehors des terrains. À Ostende, il n’hésitait d’ailleurs pas à participer à d’autres activités avec son groupe une fois la journée de travail terminée. “C’était comme un deuxième papa pour les joueurs, avance Maxime d’Arpino. S’il nous rentrait dedans quand il le fallait aux entraînements, il était aussi très proche de nous. C’est quelqu’un de franc et d’honnête comme il y en a très peu dans le monde du football. Son défaut ? Il n’accepte pas de perdre que ce soit en football mais aussi au ping-pong, au tennis-ballon…”

À lire aussi

Reste à voir si cette manière de travailler matchera avec les joueurs de l’Union Saint-Gilloise. Avec Felice Mazzù puis avec Karel Geraerts, ils étaient habitués à des coachs qui n’hésitaient pas à ne donner qu’une séance d’entraînement par jour. Avec l’Allemand, le groupe bruxellois risque de passer plus de temps au centre d’entraînement… “Blessin va devoir à nouveau prouver des choses, conclut Kevin Vandendriessche. Le challenge me semble compliqué car c’est difficile de reprendre une équipe qui a terminé deux fois dans le top 3 et qui a atteint les quarts de finale de l’Europa League. Mais les joueurs de l’Union sont déjà habitués à un style de jeu avec un gros pressing et des transitions vers l’avant. Ils seront peut-être plutôt surpris par le style des entraînements. À Ostende, on passait beaucoup de temps au club.” (sourire)