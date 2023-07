Sous le regard d'Alex Blessin, l'Union déroule pour son premier amical

Alex Blessin était présent en tribunes.

Une action a tout de même marqué les esprits, peu après la demi-heure de jeu : sur un ballon reçu dans le grand rectangle adverse, Victor Boniface tombait par terre et se tenait la cheville en grimaçant. Assis aux côtés de Blessin en tribunes, le directeur sportif Chris O’Loughlin se tenait la tête avant de voir son attaquant vedette remonter sur la pelouse quelques minutes plus tard.

Après la pause, le staff saint-gillois décidait de changer totalement son équipe en faisant monter entre autres Charles Vanhoutte et Fedde Leysen. Le deuxième but du match ne tardait pas à tomber grâce à une tête de Gustaf Nilsson, bien servi par Cameron Puertas (0-2). Le milieu suisse inscrivait même le troisième goal de la partie quelques minutes plus tard sur un assist de Vanhoutte (0-3). Face à un adversaire totalement perdu, l’Union enfonçait le clou après un magnifique assist de Lapoussin pour Sorinola qui marquait le quatrième d’une pichenette (0-4) puis via Nieuwkoop sur un cafouillage dans le grand rectangle (0-5). Après une belle action collective, le Néerlandais était quelques minutes plus tard à la réception d'un assist de Nilsson (0-6) qui plaçait ensuite une tête sur corner (0-7). Les locaux lâchaient totalement prise et Puertas en profitait pour inscrire son second but de la soirée après avoir intelligemment dribblé le gardien adverse (0-8). Gustaf Nilsson y allait même de son quadruplé après une action rondement menée par Ayensa (0-9).

L'Union jouera son prochain match amical ce dimanche à Monaco.

Gustaf Nilsson a inscrit quatre buts face à Nijlen. ©PDV

Union SG : Imbrechts (46e Wenssens), Burgess (46e Boone), Sykes (46e François), Machida, Dony (46e Nieuwkoop), Rasmussen (46e Vanhoutte), Huygevelde (46e Lapoussin), Terho (46e Lapoussin), Lazare (46e Sorinola), Kabangu (46e Ayensa), Boniface (46e Nilsson).

Les buts : 3e Terho (0-1), 48e Nilsson (0-2), 54e Puertas (0-3), 75e Sorinola (0-4), 77e Nieuwkoop (0-5), 80e Nilsson (0-6), 84e Puertas (0-8), 88e Nilsson (0-9)