Voici où l’Union Saint-Gilloise jouera son premier match en Europa League cette saison

Troisième à l’issue des Playoffs, l’Union débutera sa campagne européenne les 24 et 31 août prochains à l’occasion des barrages d’Europa League. On sait également où les Unionistes disputeront leur rencontre à domicile. En effet, comme c’était le cas la saison dernière, le stade Joseph Marien n’est pas aux normes européennes et les Saint-Gillois doivent donc se trouver une nouvelle enceinte pour leurs rencontres internationales.