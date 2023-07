Ismaël Kandouss en passe de quitter l’Union Saint-Gilloise pour un autre club de Pro League

Après Teddy Teuma, l’Union s’apprête à perdre l’autre plus ancien joueur de son vestiaire. Présent à Saint-Gilles depuis janvier 2019 comme l’était le capitaine, Ismaël Kandouss intéresse fortement Gand, qui a fait une offre au troisième du dernier championnat. La direction unioniste n’a pas mis son veto au transfert d’un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat et qui est donc à un tournant de sa carrière, à 25 ans.