Liège, deuxième test pour l'Union Saint-Gilloise de Blessin ce mercredi

Ce mercredi 12 juillet, c'est le RFC Liège qui affronte les Jaune et Bleu, pour un match ouvert au public qui se tiendra à 18h30 sur le terrain du Tempo Overijse (13A Begijnhof, Overijse). Le pensionnaire de Challenger Pro League a vaincu Eupen lors de sa première rencontre de préparation (1-0) et disputera un test d'un niveau supérieur.

Sans Lazare ni Teklab

Pour l'Union, ce match arrive le lendemain du retour du mini-stage de quatre jours qui s'est déroulé dans le sud de la France et remplace la rencontre initialement prévue contre Nice et annulée par l'OGC. Lazare Amani, tout juste papa, fera l'impasse sur cet amical, tout comme Henok Teklab et Siebe Van Der Heyden, qui se remet de la blessure à l'épaule encourue en fin de playoffs. Anthony Moris, lui, fera son retour, mais pas Lucas Pirard, qui a tout juste repris après ses problèmes de dos. El Azzouzi et Kandouss sont attendus plus tard puisqu'ils ont terminé la saison après tout le monde... pour peu que Kandouss revienne, lui qui pourrait bien rejoindre Gand.

Le match se déroulera sur base de quatre périodes de 30 minutes chacune.