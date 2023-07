Sous les yeux de Marc Wilmots, l’Union dispose de Liège 4-0 en amical: les enseignements de ce match

1. Puertas et Boniface à nouveau déterminants

Les jambes étaient fatiguées à cause du stage en France, mais Cameron Puertas a débloqué le marquoir d’une frappe sèche. Déjà double buteur contre Nijlen, il a montré qu’il compte bien changer de statut avec le nouvel entraîneur.

Victor Boniface, déjà buteur contre Monaco, a récidivé en inscrivant un but “à la Boni”, en passant en force entre trois défenseurs liégeois. Les autres avants se sont montrés moins à leur avantage, même si Eckert qui avait disparu des radars la saison passée, a su faire mouche d’un beau tir enroulé.

2. Les nouveaux en 2e manche

L’équipe unioniste de la première heure ressemblait beaucoup plus à celle de la saison passée. Alignée en 3-5-2, avec des cadres comme Moris – qui portait le brassard, même si rien n’est encore décidé, a précisé Blessin – Burgess, Machida, Nieuwkoop, Lapoussin, Boniface et Puertas.

Vanhoutte était le seul nouveau aligné dans ce premier onze, contre quatre en deuxième partie de soirée (Leysen, Rasmussen, Traore et Kabangu), aux côtés de quelques remplaçants de la saison écoulée (Boone, Sykes, Eckert et Terho), laissant le sentiment que la première équipe avait davantage des airs de onze type. “Mais je suis encore loin d’avoir un onze de base en tête”, corrige Blessin.

3. Blessin en apprend plus sur son équipe

Blessin a vu des choses positives et d’autres à corriger : “Dans ce type de match, on doit encore adapter certaines choses, amener de plus en plus de détails. On a fait des choses de la mauvaise façon face à une équipe agressive. On a commis un peu trop d’erreurs au niveau des passes et surtout de la réaction une fois le ballon perdu. Mais, globalement, les joueurs apprennent les principes que je veux voir.”

Union SG I : Moris ; Sorinola, Burgess, Machida ; Nieuwkoop, Huygevelde, Vanhoutte, Puertas, Lapoussin ; Nilsson, Boniface.

Union SG II : Imbrechts ; Sykes, Boone, Leysen ; Terho, Lynen, Rasmussen, Traore, Dony ; Kabangu, Eckert.

Les buts : 33e Puertas (1-0), 56e Puertas (2-0, assist : Nilsson), 114e Eckert (3-0), 120e Sykes (4-0).