Mercato bien avancé et amicaux positifs : à douze jours d'Anderlecht, l'Union est bel et bien en jambes

Alex Blessin est l'entraîneur de l'Union depuis deux semaines.

Bilan chiffré positif

Statistiquement, le bilan est plus que positif. En quatre rencontres, l’Union n’a pas encore subi une seule défaite après deux victoires (0-9 face à Nijlen et 4-0 contre le FC Liège) et deux matchs nuls (1-1 face à Monaco et 0-0 contre Feyenoord) tout en encaissant qu’un seul petit goal. "J’ai un sentiment assez positif après ces quatre matchs, analyse Alex Blessin. Certains éléments sont déjà bien avancés et d’autres doivent encore être travaillés ce qui est normal. C’est d’autant plus positif que la fatigue commence à se faire ressentir avec l’enchaînement de matchs et de plusieurs grosses séances même si cela ne doit pas être une excuse."

Loïc Lapoussin et l'Union avaient débuté leur préparation face à Nijlen.

Depuis le début de la préparation, plusieurs nouveaux ont déjà eu l’occasion de se mettre en avant. C’est le cas de Mathias Rasmussen, titulaire face à Feyenoord, ou encore de Kevin Mac Allister qui a reçu ses premières minutes de jeu contre Rotterdam. "Mathias était mort sur le terrain car il a dû enchaîner vu les absences de Lynen (fièvre) et de Lazare (petite blessure), explique le nouveau T1 unioniste. Kevin a déjà fait certains tackles glissés à la Superman (sourire). Il devra faire attention à ne pas prendre trop de cartons… Il a reçu une demi-heure de jeu et nous irons étape par étape avec lui." Comme Rasmussen, Charles Vanhoutte a aussi été titularisé à Rotterdam.

guillement "Tout ce qui s'est déroulé dans le passé doit être oublié."

Un mercato bien avancé

Comme à son habitude, l’Union n’a pas attendu les derniers jours du marché des transferts pour effectuer son mercato. A deux semaines de la reprise du championnat, sept nouveaux joueurs ont déjà signé permettant ainsi d’apporter une réelle concurrence à de nombreux postes. "Chaque position est doublée en défense, avance Blessin qui a vu Mac Allister mais aussi Leysen arriver au club. Dans le milieu du terrain, nous avons autant de la quantité que de la qualité. En attaque, j’ai plusieurs attaquants qui ont des styles différents ce qui m’offre une certaine flexibilité." Si Nilsson a marqué des points et que Boniface reste une valeur sûre, Kabangu n’a pas encore impressionné son monde. Ayensa, de son côté, ne semble toujours pas respirer la confiance dans le rectangle adverse.

En terme de départs, deux joueurs ont à l’heure actuelle quitté le bateau unioniste : Teddy Teuma (Reims) et Ismaël Kandouss (la Gantoise). La grande interrogation entoure Victor Boniface qui, après sa saison XXL, suscite l’intérêt de plusieurs clubs. Sous contrat jusqu’en juin 2026, le joueur dont la valeur est estimée à 12 millions d’euros est actuellement toujours bien à l’Union. "J’espère qu’il n’y aura plus de départs mais on ne sait jamais en football, continue Alex Blessin. Concernant Boniface, j’ai lu dans les journaux que Leverkusen était intéressé par son profil. Mais le club allemand était aussi intéressé par Nicclas Füllkrug du Werder Breme. C’est une bonne idée pour Füllkrug d’aller au Bayer comme cela Boniface reste ici (sourire)."

Victor Boniface est toujours bel et bien à l'Union.

Deux amicaux avant Anderlecht

Après leur déplacement aux Pays-Bas, les joueurs de l’Union ont reçu un jour de congé ce dimanche. Ce lundi, les joueurs de Blessin ont repris le chemin des entraînements avec de plus en plus d’intensité au fil de la semaine et des séances tactiques au programme. L’Union affrontera Ostende ce vendredi avant d’accueillir Valenciennes le lendemain. Quelques jours avant la réception d’Anderlecht pour la première journée de Pro League… "Il n’y aura aucun match facile dans ce championnat, conclut Alex Blessin. Il faudra se battre pour chaque point. Gagner un nouveau derby ? Tout ce qui s’est déroulé dans le passé doit être oublié. Il s’agit d’une nouvelle saison, avec de nouveaux joueurs et un nouveau coach. Faisons le maximum pour performer au mieux dès la première journée de championnat."

Feyenoord - Union SG (60 minutes) : Moris, Sykes, Burgess, Machida, Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Sorinola, Nieuwkoop, Ayensa, Boniface.

Feyenoord - Union SG (30 minutes) : Imbrechts, Boone, Mac Allister, Leysen, Lapoussin, Huygevelde, Traoré, Terho, Dony, Safari, Kabangu.