Ismaël Kandouss revient sur son départ de l’Union : “Je sentais que j’avais besoin d’aller ailleurs”

Ismaël Kandouss a signé un contrat de quatre ans à La Gantoise.

Quand Ismaël Kandouss répond à nos questions, il revient tout juste du centre d’entraînement de l’Union où il est allé saluer une dernière fois ses désormais ex-coéquipiers. “Je n’avais pas eu le temps de les revoir depuis notre dernier match de championnat, explique celui qui est ensuite parti rejoindre sa sélection nationale avant de profiter de plusieurs jours de vacances au Mexique. Cela m’a vraiment fait plaisir de les revoir même si j’ai un sentiment mitigé. D’un côté, je suis content de passer un palier dans ma carrière mais d’un autre, je suis assez triste de quitter ce club.”

guillement "C'est impossible d'oublier tout ce que j'ai vécu à l'Union."

Un club qui aura été le premier à lui donner sa chance au niveau professionnel en l’achetant pour la modique somme de 50 000 euros. Il découvrira d’abord la division 1B durant deux saisons et demie sous les ordres de Luka Elsner, de Thomas Christiansen puis de Felice Mazzù avant d’enfin accéder au plus haut niveau ces deux dernières saisons. Et d’être revendu pour soixante fois plus cher, soit environ trois millions d’euros, à Gand. “J’avais été rapidement mis dans le bain par Elsner qui m’avait titularisé quelques jours après mon arrivée, se souvient-il. Nous avons bâti un groupe très solide en D2 avant de connaître deux dernières saisons incroyables en D1A en passant très proches du titre et en jouant l’Europa League. J’étais loin de m’imaginer de vivre tout cela avec l’Union qui restera pour toujours un club particulier dans mon cœur. C’est impossible d’oublier tout ce que j’ai vécu là-bas.”

Son dernier match joué avec le maillot jaune et bleu restera toutefois un souvenir difficile à avaler. Championne durant quelques minutes lors du duel face à Bruges, l’Union s’écroule en quelques secondes pour laisser échapper un titre tant attendu. “Il nous a manqué de l’expérience. Quand on peut être champions au bout de 90 minutes, il faut faire des choses qu’on a oublié de faire. Par exemple gagner du temps ou faire des fautes, couper les actions. Nous n’avons pas mis assez de vice dans notre jeu. Cela a été très dur mentalement de passer une seconde fois tout près du titre après tout le travail fourni. Personnellement, j’ai ressenti que c’était le moment de partir de l’Union. Heureusement, j’ai rapidement rejoint la sélection marocaine même si cela trottait encore dans ma tête. Je sentais que j’avais besoin d’aller voir ailleurs.”

L'Union a perdu le titre à quelques minutes de la fin de son match face au Club Bruges. ©JDM

Tout s’est alors très vite enchaîné avec La Gantoise qui s’est positionnée pour remplacer Joseph Okumu, plus que jamais en partance. En fin de contrat à l’Union en juin prochain, Kandouss a alors signé jusqu’en 2027. “Les négociations se sont déroulées très rapidement, avance le joueur de 25 ans. Quand Gand s’est montré intéressé, le club ne savait pas que je voulais quitter l’Union. Au départ, j’avais dit que je voulais changer de championnat le jour où je quittais l’Union. Mais j’ai revu ma copie quand La Gantoise, qui reste un gros de Belgique, a frappé à la porte. Ce transfert me permet en plus de me rapprocher de ma famille qui habite à Dunkerque. Je veux désormais me qualifier en Conference League puis jouer les premiers rôles en Pro League.”

guillement "La Gantoise ne savait pas que je voulais quitter l'Union."

En plus de Kandouss, deux autres cadres ont quitté l’Union avec les départs de Teddy Teuma à Reims et de Siebe Van der Heyden à Majorque. Avec l’arrivée d’Alex Blessin pour remplacer Karel Geraerts et sept nouveaux joueurs déjà transférés, un nouveau cycle commence. “Le club est clairement dans une nouvelle ère, conclut Ismaël Kandouss. Malgré certains départs, il reste encore plusieurs cadres. Ce sera à eux de reformer un collectif comme celui qui a réussi les exploits ces dernières saisons. Et je pense qu’ils peuvent refaire le même coup cette saison. D’autant qu’ils pourront encore compter sur des supporters qui répondent toujours présent. Que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, ils ont toujours été là pour chanter et soutenir l’équipe. Qu’ils restent comme ils sont.”