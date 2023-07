Blessin est prêt à vivre sans Boniface à l’Union : “Je fais confiance à la direction pour trouver un remplaçant de qualité”

Mais rien n’est encore fait pour les Allemands puisque d’autres clubs sont entrés dans la danse faisant monter les enchères. Un montant record de 20 millions d’euros (25 avec les bonus) aurait été déposé sur la table de l’Union. “Nous verrons la façon avec laquelle l’équipe s’adaptera à son possible départ, expliquait Blessin à l’issue de la rencontre. Ces trois dernières années, Alex Muzio et Chris O’Loughlin ont fait du très bon travail. Je leur fais confiance pour trouver un remplaçant qui ne sera peut-être pas le même que 'Boni' mais qui aura de grandes qualités. Perdre la moitié d’une équipe n’est pas facile (NdlR : Teuma, Kandouss, Van der Heyden et El Azzouzi ont quitté le club) mais je ne veux pas trouver d’excuse.”

En l’absence de son attaquant phare, l’Union s’est reposée sur Dennis Eckert Ayensa au poste de centre-avant. L’Allemand a inscrit le seul but de la partie jouée sur un terrain en très mauvais état ce qui a suscité l’agacement de Blessin. “Cela me donne de la confiance après des derniers mois difficiles, avançait Ayensa qui ne voulait pas voir le départ de Boniface comme une bonne nouvelle pour lui. Victor est un joueur très important pour l’équipe. S’il part, ce n’est une bonne nouvelle pour personne. Si je suis actuellement le numéro 1 en attaque ? Il faut demander au coach (sourire).”

Sykes sorti sur blessure

Un coach qui aura ce samedi face à Valenciennes une dernière occasion pour tester certains joueurs. Avant la réception d’Anderlecht vendredi prochain. “J’ai dans mon esprit certains joueurs qui seront la base de l’équipe mais, pour le reste, il y a des places à prendre, analysait-il. C’est une chance pour Ayensa mais j’ai aussi Kabangu et Nilsson qui revient bien.”

Enfin, dans un match très – voire trop – engagé, l’Union a perdu un joueur : Ross Sykes est sorti sur blessure juste avant la pause et a quitté Ostende sur des béquilles. “Je ne sais pas si son genou a tourné mais Ross n’avait pas un bon sentiment”, concluait Blessin. Une IRM sera réalisée pour connaître les détails de cette blessure.

Union SG : Moris, Sykes (44e Mac Allister), Burgess, Machida, Nieuwkoop, Lapoussin, Lynen (78e Huygevelde), Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Ayensa (78e Kabangu).

Le but : 32e Ayensa (0-1).