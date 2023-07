Communication directe, continuité de Geraerts et intensité : la méthode Blessin se met en place à l'Union

Une communication ouverte

Lors de sa prise de fonction le mercredi 5 juillet, Alex Blessin n’a pas perdu de temps. Très rapidement, il a enchaîné les rencontres individuelles avec les membres de son staff mais aussi et surtout avec les joueurs. En mettant un point d’honneur à avoir une communication ouverte avec son groupe. "C’est quelqu’un de très honnête, explique Mathias Rasmussen. Il m’a expliqué ce qu’il aimait chez moi et ce qu’il attendait de moi. J’aime quand on peut avoir des discussions directes avec son entraîneur. Il parle énormément aux joueurs et veut se connecter au groupe."

Comme avec Terho, Blessin discute beaucoup avec ses joueurs.

Toujours souriant et jamais avare d’une blague, Blessin a rapidement charmé son monde. Après Mazzù et Geraerts, il sait qu'il passe après deux coachs très appréciés qui basait sur travail sur une bonne communication. "C’est important pour moi de parler individuellement à chaque joueur, explique Blessin. Je veux connaître leurs objectifs pour cette saison mais aussi dans leur carrière. Il faut un réel échange pour connaître chaque personne. C'est la même chose pour le capitanat : nous allons voir cela ensemble. Je veux parler avec tout le monde avant de prendre une décision."

La continuité de Geraerts

Certains ont vu cela comme un cadeau empoisonné : comment réussir une belle saison après les deux dernières magnifiques années de l’Union avec Felice Mazzù puis Karel Geraerts ? Comme son prédécesseur, Blessin a eu l’intelligence de ne pas vouloir tout changer. Il sait que le temps presse et que les bases sont solides malgré les départs de certains cadres comme Teuma ou Kandouss. "On ressent qu’il va y avoir une réelle continuité avec les deux dernières saisons, avance Anthony Moris. Le coach va apporter deux ou trois modifications mais sans changer du tout au tout. Nous sommes face à quelqu’un qui matche bien avec la philosophie de l'Union et qui se base sur le même système et les mêmes principes de jeu. L’après Geraerts se déroulera comme l’après Mazzù."

guillement "J'aime pouvoir avoir des discussions ouvertes avec le coach."

Si une continuité existe, Alex Blessin a déjà fait sentir qu’il ne fallait pas se reposer sur les lauriers des deux dernières belles saisons. L’Allemand veut écrire une nouvelle page de l’histoire du club sans sans cesse comparer les résultats de l’Union avec ceux des dernières années. "Il y a toujours un temps pour le changement, avance-t-il. Nous attaquons une nouvelle saison avec un nouveau coach et certains nouveaux joueurs. Nous devons donc avoir de nouveaux objectifs en oubliant ce qu’il s’est déroulé dans le passé."

Blessin a gardé le même staff que Geraerts.

L’intensité comme maître-mot

Il n'a suffi qu'un entraînement pour que les joueurs comprennent la base de la méthode de leur nouvel entraîneur. Il veut de l’intensité dans le jeu avec un gros contre-pressing permettant de récupérer le ballon rapidement avant de l’avoir perdu. "J’ai demandé aux gars : ‘vous préférez réagir directement en essayant de récupérer le ballon haut ou courir après le cuir durant 80 mètres ?’", résume Blessin.

guillement "Je préfère des séances intensives que des séances à rallonge qui ne servent à rien."

Pour mettre cette idée en place, l’entraîneur organise des séances d'entraînement assez courtes mais très intensives. De quoi créer pas mal de fatigue chez certains joueurs durant la préparation comme on a pu le voir face au FC Liège ou contre Feyenoord. "C’est un coach qui préfère avoir le ballon que courir après, analyse Moris. Il veut aller de l’avant en jouant haut et en étant dominant. On a dû beaucoup courir lors de notre mini-stage dans le sud de la France mais je préfère des séances courtes et intensives que des séances à rallonge qui ne servent à rien. On sent qu’il connaît le football moderne."

Alex Blessin a signé un contrat de deux ans à l'Union. ©PDV

Durant les quelques interviews données après les différents matchs amicaux, Alex Blessin a souvent sorti le mot "faim". Ses joueurs doivent être affamés sur un terrain en ayant l’envie de gagner chaque duel, chaque exercice et chaque match. "Il arrive avec la volonté de nous rendre meilleurs", conclut Anthony Moris.

La méthode Blessin va-t-elle rapidement porter ses fruits à l’Union ? La réception d’Anderlecht dans une semaine permettra d’avoir une première réponse...