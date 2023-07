Jackpot en vue pour l’Union : une offre à 25 millions d’euros est sur la table pour Victor Boniface

La saison dernière, Victor Boniface avait impressionné lors du quart de finale aller face au Bayer Leverkusen contre qui il avait inscrit un but. Au total, le joueur de 22 ans a inscrit 22 buts et réalisé 12 assists avec l’Union. L’été dernier, les Bruxellois avaient dépensé environ 2 millions d’euros pour faire venir Bioniface depuis Bodo/Glimt lui qui est sous contrat à l’Union jusqu’en 2026. Il s’agirait du cinquième départ cet été après Teuma (Reims), Kandouss (La Gantoise), Van der Heyden (Majorque) et El Azzouzi (Bologne).