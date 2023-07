L'Union et Leverkusen discutent pour Victor Boniface

Les Allemands sont en discussions avancées avec la direction unioniste au sujet de celui qui est sous contrat à Bruxelles jusqu'en juin 2026 avec une option d'un an supplémentaire.Le Bayer a pu voir Victor Boniface à l'oeuvre lors du quart de finale d'Europa League joué face à l'Union. Au match aller, il avait épaté la galerie en se montrant très solide et en inscrivant un but (1-1). Au match retour, l'Union avait été battue et éliminée (1-4).

En cas de départ, Victor Boniface devrait rapporter une belle somme d'argent à l'Union lui qui a une valeur marchande actuellement estimée à 12 millions d'euros. Les Bruxellois pourraient même recevoir un montant plus élevé.

Cet été, l'Union a déjà vu plusieurs joueurs quitter le club. Teddy Teuma a signé à Reims, Ismaël Kandouss a rejoint La Gantoise pendant que Siebe Van der Heyden a été transféré à Majorque. Enfin, Oussama El Azzouzi a signé ce jeudi un contrat à Bologne, en Italie.