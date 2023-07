En l’absence de Victor Boniface, plus que jamais proche d'un départ, c’est Dennis Eckert Ayensa qui prenait place au poste de centre-avant. L’Allemand se créait une première occasion au quart d’heure de jeu mais sans parvenir à cadrer sa reprise en un temps. A la 25e minute, l’attaquant de 25 ans était à l’assist pour Cameron Puertas qui frappait au-dessus depuis le petit rectangle. L’Union gérait totalement les débats et allait être récompensée quelques minutes plus tard : sur une frappe déviée, Ayensa ouvrait la marque (0-1). Après cette ouverture du score, les Bruxellois relâchaient un peu la pression et voyaient leurs adversaires avoir la possession du ballon. Il fallait un superbe arrêt réflexe d’Anthony Moris pour éviter l’égalisation sur corner avant qu’Albanese ne frappe juste à côté du cadre du gardien luxembourgeois.

La première période se terminait sur une mauvaise nouvelle pour l’Union : après un choc avec un attaquant ostendais, Ross Sykes sortait sur blessure et était remplacé par Kevin Mac Allister. Du début jusqu’à la fin de la partie, le match était très engagé avec quelques cartons jaunes donnés et plusieurs joueurs au tapis (Lynen, Puertas ou encore Ayensa côté unioniste).

Après la pause, Anthony Moris devait une nouvelle fois s’interposer sur une frappe de loin après une mésentente dans le milieu du jeu unioniste. Les Bruxellois reprenaient ensuite les choses en mains en se montrant de plus en plus dangereux. Mathias Rasmussen était d’ailleurs tout proche d’inscrire le second but du match sur un bel assist de Nieuwkoop mais sans succès. Cameron Puertas avait une nouvelle occasion en or mais voyait son tir être stoppé par le gardien adverse. En toute fin de rencontre, Elton Kabangu inscrivait un but après avoir lobbé le gardien adverse mais l'arbitre annulait le goal pour une position de hors-jeu.

Avec cette nouvelle victoire, l'Union reste invaincue dans sa préparation d'avant-saison. Ce samedi, l'équipe jouera un dernier match amical face à Valenciennes à Nijlen (13h). Avant de recevoir Anderlecht vendredi prochain en ouverture de championnat.

Union SG : Moris, Sykes (44e Mac Allister), Burgess, Machida, Nieuwkoop, Lapoussin, Lynen (78e Huygevelde), Rasmussen, Vanhoutte, Puertas, Ayensa (78e Kabangu).

Le but : 32e Ayensa (0-1)