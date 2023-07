Kabangu buteur, le retour de Pirard et la gravité de la blessure de Sykes : ce qu'il faut retenir de la dernière sortie de l'Union avant Anderlecht

Les titulaires au repos

Vendredi, l’Union était venue à bout d’Ostende sur un terrain en très mauvais état. A la Côte, Alexander Blessin avait décidé de titulariser plusieurs joueurs qui devraient débuter la première journée de championnat face à Anderlecht vendredi prochain. Burgess, Lapoussin ou encore Nieuwkoop étaient laissés au repos ce samedi et étaient présents en tribunes à Nijlen.

En défense, Mac Allister était aligné dans le centre aux côtés de Leysen et Boone. Dans le milieu, Huygevelde mais aussi Sorinola recevaient leur chance alors que Kabangu était titularisé au poste de centre-avant.

Premier but pour Kabangu

Le seul but de la rencontre est tombé des pieds d’Elton Kabangu après un bon travail de Matthew Sorinola. L’attaquant arrivé cet été de Willem II inscrivait par la même occasion son premier but avec le maillot de l’Union. Casper Terho mais aussi Arnaud Dony ont été proches de doubler la mise durant la rencontre mais sans succès.

Le retour de Pirard

La deuxième partie de saison dernière avait été frustrante pour Lucas Pirard. Blessé au dos, le deuxième gardien de l’Union avait raté de nombreuses semaines en restant à l’infirmerie. Revenu petit à petit dans le groupe, le joueur de 28 ans a enfin regoûté à la saveur d’un match. A la mi-temps, il a remplacé Joachim Imbrechts dans les cages de l’Union. En 45 minutes, Pirard a eu du travail puisque Valenciennes s’est crée au moins quatre grosses occasions. Mais sans parvenir à inscrire de goal.

Pas de défaite et un but encaissé

Cette rencontre face à l’équipe française mettait un terme à la préparation d’avant-saison de l’Union. Le bilan est plus que positif puisque les hommes d’Alex Blessin n’ont pas perdu la moindre rencontre (quatre victoires et deux nuls). Défensivement, ils ont tenu le choc en encaissant un seul but face à Monaco.

Sykes en béquille

La seule mauvaise nouvelle de cette préparation est la blessure de Ross Sykes. Face à Ostende ce vendredi, le défenseur anglais est sorti blessé juste avant la mi-temps en souffrant du genou. Présent à Nijlen avec des béquilles, Sykes devrait être absent entre un et deux mois. "Nous espérons qu’il ne sera absent que six semaines, avançait Alex Blessin. A priori, ce n’est pas rompu. Nous aurons des informations plus précises ce dimanche ou ce lundi mais cela ne devrait pas être une blessure qui le met sur la touche quatre ou cinq mois."