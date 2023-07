Un onze presque construit, une solidité défensive et le remplaçant de Boniface attendu : l'Union a bouclé une préparation positive

Solidité défensive

En six rencontres, seul Monaco aura réussi à inscrire un but à l’Union. Lors des cinq autres matchs (Nijlen, Liège, Feyenoord, Ostende et Valenciennes), les hommes d’Alexander Blessin auront réussi à garder le zéro. Avec parfois des trios arrières expérimentaux comme samedi où Mac Allister, Boone et Leysen étaient alignés en défense. "J’ai beaucoup aimé le comportement défensif de mon équipe durant cette préparation, avance Blessin qui a donné du temps de jeu à ses trois gardiens dont Lucas Pirard qui revenait sur les terrains après une longue blessure au dos. Je veux faire comprendre à mes joueurs que ne pas encaisser de but est tout aussi important que marquer. Je veux les voir célébrer un sauvetage défensif comme ils célèbrent un but."

Gustaf Nilsson s'est blessé durant la préparation.

Un onze déjà presque construit

Avec quelle équipe l’Union accueillera Anderlecht ce vendredi ? Devant Moris, Burgess restera le patron de la défense avec à sa gauche Machida comme remplaçant de Van der Heyden. A droite, Mac Allister pourrait débuter la saison comme titulaire vu la blessure au genou de Sykes encourue face à Ostende. "Je ne pense pas que c’est rompu mais Ross devrait quand même être sur la touche environ six semaines", explique Blessin.

Pour le reste, le T1 unioniste a déjà certaines certitudes (Nieuwkoop et Lapoussin dans les couloirs, Lynen dans le milieu du jeu) mais devra faire des choix comme pour le poste de centre-avant qui pourrait revenir dans un premier temps à Dennis Eckert Ayensa. "J’ai 80 % de mon onze de base en tête", commente l’entraîneur allemand.

Le remplaçant de Boniface

Comme attendu, Victor Boniface a signé un contrat de cinq ans avec le Bayer Leverkusen ce samedi. L’attaquant nigérian va rapporter une somme record à l’Union qui devrait toucher environ 20 millions d’euros, en fonction des différents bonus. La direction planche désormais sur son remplaçant. Le nom de Mohamed Amoura, attaquant algérien de Lugano, a circulé mais l’Union a plusieurs options en tête. "Amoura ? Oui, je le connais un peu, sourit Alexander Blessin. Le nouvel attaquant devra être rapide, bon dans ses contrôles de balle, être créatif et devra aussi savoir défendre. Un attaquant complet (sourire). De nombreux noms circulent, nous verrons ce qu’il se passera. J’espère pouvoir l’intégrer le plus rapidement possible à l’équipe."

Victor Boniface a signé un contrat de cinq saisons au Bayer Leverkusen. ©Peter De Voecht

Cinq départs à combler

En plus de Boniface, quatre autres joueurs ont déjà quitté le club et pas des moindres : Teuma a rejoint Reims, Van der Heyden a signé à Majorque alors que Kandouss est parti à La Gantoise et El Azzouzi à Bologne. "C’est tout de même la moitié du onze de base de la saison dernière mais je ne veux pas trouver d’excuse. Nous avons fait de bons transferts entrants et c’est désormais à eux de montrer qu’ils méritent leur place dans l’équipe. Un gars comme Teuma est toujours difficile à remplacer mais cela doit pousser d’autres joueurs comme Lynen ou Lazare à prendre leurs responsabilités. Le nouveau capitaine ? Je ne l’ai pas encore annoncé au groupe mais j’en présenterai un vendredi."

Dans une dynamique positive, l’Union semble prête à accueillir Anderlecht. Ce sera aux cadres de la saison dernière (Moris, Burgess, Nieuwkoop ou encore Lapoussin) de prendre l’équipe en mains en espérant que certains renforts (Rasmussen, Vanhoutte, Mac Allister) amènent vite de la qualité sur le terrain. Et en espérant que l’équipe, qui n’a pas terminé son mercato entrant, ne voit plus de titulaires quitter le navire d’ici la fin du marché des transferts...