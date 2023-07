De Drogba à Mazzù, le retraité Nicolas Penneteau retrace sa carrière : “Battre le Standard en playoffs 1 avec Charleroi était incroyable”

Le joueur le plus fort que vous avez affronté…

”J’ai été impressionné par Didier Drogba quand il jouait à Guingamp et à Marseille. Il avait ce côté animal avec une agressivité naturelle et une efficacité incroyable face au but. J’ai retrouvé ses qualités dans Victor Osimhen à Charleroi. J’ai affronté d’autres grands joueurs comme Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo ou encore Ronaldinho. Mais ils n’ont pas eu un aussi gros impact que Drogba qui m’a toujours mis un but quand je l’affrontais.”

Le joueur le plus fort avec qui vous avez joué…

”Je n’ai jamais trouvé un joueur aussi fort que Mickaël Essien. Il était venu faire un essai à Bastia à l’âge de 17 ans et, au bout d’un jour, il nous avait tous impressionnés. Il savait tout faire avec un ballon et savait jouer à tous les postes : il a évolué comme défenseur central, latéral droit, en tant que numéro 6 ou numéro 8. Il a même joué un match amical comme attaquant et avait marqué un but. Il avait des qualités techniques et physiques incroyables.”

Nicolas Penneteau a passé sept ans au Sporting Charleroi. ©©JC Guillaume

Le joueur le plus drôle…

”David Henen m’a fortement marqué à Charleroi. C’était un super gars, un déconneur qui avait toujours le sourire. Lors de la saison 2019-2020, il n’avait pas beaucoup joué mais il avait été très utile en réussissant à fédérer l’équipe grâce à l’ambiance incroyable qu’il mettait. Il avait énormément de talent mais ne réussissait pas à finir ses actions. Il lui manquait ce petit quelque chose lui permettant d’être décisif régulièrement. Il aimait faire des choses spectaculaires sur un terrain mais sans réussir à franchir le cap d’être un vrai tueur. Il avait laissé un grand vide quand il a quitté Charleroi.”

L’entraîneur qui vous a le plus marqué…

”Frédéric Antonetti, mon tout premier entraîneur à Bastia, m’a apporté cette science tactique pointilleuse. Il faisait des longues causeries de 45 minutes dans lesquelles il expliquait toutes les situations envisageables durant un match. Il m’a aidé à acquérir des notions tactiques qui m’a permis de mieux diriger ma défense. À Charleroi, je partageais les mêmes idées que Felice Mazzù qui avait ce souci du détail défensif et une réelle psychologie vis-à-vis de l’homme. Le fait de l’avoir connu dans un moment difficile de ma carrière, à l’âge de 33 ans, a été une vraie bouffée d’oxygène. Il avait ce côté professeur tout en ayant le côté exigeant du patriarche.”

Felice Mazzù a repris avec succès le Sporting Charleroi.

Votre plus gros match…

”J’ai eu la chance d’en faire quelques-uns (sourire). Un match qui me reste dans l’esprit est la victoire face au Standard en playoffs 1 lors de la saison 2014-2015 (1-0). En dehors de ma performance individuelle, c’était incroyable de battre le Standard en playoffs lors d’une saison où nous n’étions pas du tout attendus. Les supporters nous faisaient comprendre que les chocs wallons étaient des matchs particuliers en lançant les hostilités lors des chants de la rencontre précédente. Durant toute la semaine, on sentait que la sauce montait. Peut-être que l’adrénaline de ces rencontres va me manquer mais je ne ressens actuellement aucun manque. Je pourrai désormais vivre des chocs wallons en tant que supporter.”

Votre pire but encaissé…

”Quelques semaines après mon arrivée à Charleroi, j’ai encaissé un but gag contre Courtrai. Sébastien Dewaest me fait une passe en retrait et Teddy Chevalier vient me presser. Je veux contrôler en regardant où relancer plutôt que de regarder le ballon… qui finit par passer sous mon pied. À 33 ans, j’avais déjà fait plusieurs boulettes donc j’ai su rapidement passer à autre chose d’autant que le staff m’a beaucoup soutenu. Mais en tant que perfectionniste, cela reste dans ta tête durant la rencontre… Surtout que nous avions perdu ce match.”

Le coéquipier que vous avez perdu de vue et que vous aimeriez revoir…

”Il y en a un que je pourrais revoir dans une semaine, dans un an ou dans dix ans avec le même plaisir : Javier Martos. C’est quelqu’un qui m’a beaucoup marqué humainement et qui me manque beaucoup. Dans sa manière de jouer et d’être en dehors des terrains, il a marqué toute une génération. Il réussissait à être performant tout en apportant de réelles valeurs humaines au groupe. Il n’a jamais eu un comportement négatif vis-à-vis du club, de ses coéquipiers ou du public. En tant que capitaine, il a toujours été exemplaire.”

La plus belle ambiance de groupe que vous avez connue…

”À part la dernière saison stoppée par le Covid, je n’ai connu que des années magnifiques d’un point de vue humain à Charleroi. Je me rappelle de moments difficiles que nous arrivions à vivre de manière tellement soudée… Cet esprit d’équipe était dans mes tripes et m’a porté durant toutes ces années. Il y a vraiment quelque chose de spécial à Charleroi. Il faut donner du crédit à Mehdi Bayat qui a réussi à aligner les bonnes personnes permettant de créer cette ambiance. Mazzù rentrait parfaitement dans le moule et Belhocine a récupéré son héritage en continuant dans la même lignée.”

Mehdi Bayat a permis à Charleroi de se relever. ©Bernard Demoulin

L’anecdote que vous n’avez jamais racontée…

”Au milieu de la saison 2016-2017, on se déplace à Waasland-Beveren. En arrivant sur place, je descends du bus et je me rends compte que mon sac n’est pas dans la soute. Moi qui suis toujours très exigeant avec moi-même, je me retrouve sans protège-tibias, chaussures et gants. Je suis allé voir Valentin Baume, le gardien remplaçant, qui m’a prêté ses gants et ses protège-tibias. Il fallait encore trouver une paire de chaussures mais personne ne faisait du 45,5 comme pointure. Chris Bedia, qui chaussait du 46,5, m’a prêté sa seconde paire de Nike alors que je ne jouais qu’avec Adidas. J’ai mis une seconde paire de chaussettes pour être plus serré. Durant les semaines qui ont suivi, je mettais toujours mon sac en premier dans le bus. (sourire) Nous avons finalement gagné le match en réalisant une clean-sheet : mes coéquipiers m’ont conseillé de ne plus jamais jouer avec mes gants et mes chaussures…”