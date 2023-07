Plus de 30 millions € de rentrées et 4 millions de dépenses : c’est déjà un mercato record pour l’Union Saint-Gilloise

Arrivées : la RUSG paie plus qu’avant

Le début de mercato de l’Union a été tonitruant. Fidèle à elle-même, la direction avait anticipé un été qui s’annonçait particulièrement agité dans le sens des départs. À part du côté des gardiens, il y a eu du mouvement dans toutes les lignes. Plusieurs dossiers étaient déjà prêts à être finalisés depuis un moment. En à peine un petit mois, la RUSG a fait signer sept nouveaux joueurs : Elton Kabangu (Willem II), Fede Leysen (PSV), Henok Teklab (Preussen Munster), Charles Vanhoutte (Cercle), Mathias Rasmussen (Brann), Mamadou Traoré (Mansa) et Kevin Mac Allister (Argentinos Jr). À l’heure actuelle, aucun autre club de Pro League n’a annoncé autant de nouveaux venus.

Elton Kabangu, un des nouveaux visages de l'Union 2023-24. ©PDV

Ce ne sera pas tout, puisque le départ de Victor Boniface a laissé un grand vide en attaque. Celui-ci n’a pas encore été rempli, malgré l’arrivée d’Elton Kabangu. Il manque encore un joueur capable de décrocher et évoluer en deuxième attaquant, comme savaient le faire le Nigérian ou Deniz Undav avant lui. Ce remplaçant pourrait être Akor Adams, un attaquant que l’Union suit de très près, au même titre que Mohamed Amoura (Lugano), qui est davantage un joueur oscillant entre la pointe et le couloir droit. On pourrait même imaginer voir la RUSG signer ces deux joueurs, si Denis Eckert ne restait pas, pour garder quatre avants-centres, comme la saison passée.

Les mercatos de l'été de l'Union ©IPM Graphics

Contrairement à Teklab, Kabangu et Leysen, ces deux cibles ne sont pas en fin de contrat. Elles coûtent même nettement plus cher que les transferts payants arrivés jusqu’ici. Leurs arrivées feraient sensiblement monter la ligne dépenses du mercato saint-gillois. Mais le cas Boniface, acheté pour un montant record de 2 millions € l’été passé et revendu pour dix fois plus, a démontré qu’il faut parfois sortir plus que les montants habituels pour réaliser de beaux coups sportifs et financiers.

L’enveloppe dépenses, qui avoisine actuellement les 4 millions €, pourrait donc grimper à 6 millions, voire presque 10 si les deux joueurs arrivent, ce qui serait plus du double des montants payés la saison passée pour acheter de nouveaux joueurs. Un record pour un mercato, donc, mais aussi la première fois que l’Union attire autant de joueurs pour 1 million € ou plus (Vanhoutte, Mac Allister, Rasmussen, voire Adams et Amoura).

Départs : déjà plus de 30 millions € encaissés

Si les arrivées ont été si nombreuses à Saint-Gilles, c’est parce qu’il y a eu nettement plus de départs que les autres étés. C’est clairement la fin d’un cycle, pour le club de la Butte, qui a vu s’en aller cinq titulaires 2022-23 : Simon Adingra (Brighton), Teddy Teuma (Reims), Siebe Van Der Heyden (Majorque), Ismaël Kandouss (Gand), Victor Boniface (Leverkusen) et les deux remplaçants de premier plan Oussama El Azzouzi (Bologne) et Yorbe Vertessen (PSV).

Adingra et Vertessen, rentrés de prêts, n’ont évidemment rien rapporté, mais les ventes des cinq autres ont permis à l’Union Saint-Gilloise d’atteindre un total qui a explosé son plafond historique. Elle a touché environ 20 millions € bonus compris pour Boniface ; 3,5 millions pour Teuma ; 3 millions pour Kandouss et Van Der Heyden et 2 millions pour El Azzouzi, soit, déjà 31,5 millions €.

De quoi compenser les pertes annuelles

Voilà un montant qui permettra aux finances du club bruxellois de se remettre à flot. Comme le rappelle souvent la direction, les années de D1B, et même la première dans l’élite, avaient été noires d’un point de vue pécuniaire, avec des pertes de 7-8 millions € à chaque exercice. Toutes ces rentrées récentes permettront juste au club de se remettre à flot, sans plus, surtout si les investissements en transferts entrants se rapprochent des 10 millions.

Et s’il y a d’autres départs, encore ? Il reste plus d’un mois de mercato et, à l’image du départ d’El Azzouzi qui n’était pas du tout programmé, un transfert surprise pourrait encore avoir lieu d’ici début septembre. Des joueurs comme Senne Lynen ou Bart Nieuwkoop sont à un an de la fin de leur contrat et, du point de vue du club, idéalement, il faut soit parvenir à les prolonger, soit les vendre.

Au niveau sportif, par contre, ces départs mettraient à mal l’équilibre de l’équipe. C’est aussi grâce à la stabilité de son effectif que l’Union avait réussi ses débuts de saisons. Qu’en ira-t-il cette fois-ci ? Un Rasmussen, par exemple, ne s’est logiquement pas encore fondu dans son nouvel environnement. Idem pour Mac Allister, qui vient tout juste d’arriver d’un championnat argentin où l’on permet beaucoup plus de fautes qu’en Belgique.

On l’a compris, si ce flux de départs/arrivées digne d’une autoroute française un samedi de juillet donne de l’air au niveau budgétaire, il s’accompagne d’un chantier sportif. Une page s’est tournée et une autre s’écrit à partir de vendredi. L’avenir dira si elle sera aussi fructueuse… et rémunératrice.