Le défenseur central de 24 ans, arrivé l'été dernier d'Accrington Stanley (désormais en D4 anglaise), s'est blessé au genou durant la préparation et est sur la touche pour environ six semaines. Son départ obligerait la direction à transférer un nouveau défenseur puisqu'Alexander Blessin ne compterait alors plus qu'un seul défenseur central droitier : Kevin Mac Allister.

Ross Sykes, qui est né à Burnley soit à une vingtaine de kilomètres de la ville de Blackburn, est encore sous contrat à l'Union jusqu'en juin 2026. La saison dernière, l'Anglais n'avait pas réussi à s'imposer comme titulaire dans l'équipe de Karel Geraerts.