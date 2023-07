Kevin Mac Allister, le nouveau défenseur rugueux de l’Union : “Du genre à donner sa vie sur un terrain”

La saison dernière, avec Argentinos Juniors, Mac Allister avait écopé de cinq cartons jaunes et d’un carton rouge en vingt matchs de championnat. “Je suis un joueur qui aime tacler, résumait-il après avoir joué en défense centrale samedi contre Valenciennes. J’aime me lancer dans la bagarre et aller au contact avec l’adversaire. Je sais aussi marquer, souvent de la tête, mais j’ai remarqué que les défenseurs étaient plus grands ici qu’en Argentine (sourire).”

Kevin Mac Allister a signé à Bruxelles à la mi-juillet.

Sa belle détente aérienne lui a aussi permis d’inscrire quatre buts sur les 20 matchs joués la saison dernière avec son club basé à Buenos Aires, la capitale de l’Argentine. “Il sait parfaitement attaquer l’espace lors des corners offensifs, analyse Federico Koniszczer, journaliste pour Fox Sport Argentina. Défensivement, il sait aussi bien jouer dans une défense à quatre que dans un trio arrière, dans un rôle de stoppeur ou à droite de la défense. C’est aussi un leader : il a porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises à Argentinos Juniors où il était un joueur clé dans le vestiaire.”

guillement "L'Union était clairement mon premier choix."

Après six saisons au plus haut niveau en Argentine, Kevin Mac Allister a enfin décidé de franchir le pas en rejoignant l’Europe. Rapidement, le joueur de 1,75m a été charmé par le discours de la direction de l’Union qui le suivait depuis longtemps. “J’ai eu un premier contact en mars dernier et j’ai été très vite charmé, explique-t-il. Ils m’ont fait comprendre qu’ils me connaissaient bien en me parlant de mon style de jeu, de mon ancienne équipe et même de ma famille. J’ai pris le temps de réfléchir à la situation, mais l’Union était clairement mon premier choix.”

Un “frère et fils de”

Au pays, Kevin n’est pas le plus connu des Mac Allister. Son frère Alexis, transféré de Brighton à Liverpool cet été pour environ 41 millions d’euros, a été champion du monde avec l’Argentine au Qatar. “Je me suis rapproché de lui, vu qu’il joue en Angleterre, et il m’a souhaité le meilleur dans mon nouveau club”, lance l’Unioniste.

Son père Carlos est aussi une figure connue au pays lui qui a joué pour l’Albiceleste dans sa carrière. “Carlos est très connu en Argentine, explique le journaliste Koniszczer. Il a joué au poste d’arrière gauche avec Diego Maradona en équipe nationale puis au Boca Juniors et au Racing Club. Il est ensuite devenu secrétaire d’État au sport pour le gouvernement entre 2013 et 2018. Il est connu pour sa carrière et non pas grâce à ses fils.” Carlos Mac Allister était d’ailleurs présent en Belgique aux côtés de son fils le jour de sa signature, le mercredi 12 juillet, avant de l’accompagner en tribunes lors du match amical face au FC Liège.

Déjà titulaire ?

Après s’être montré une mi-temps face à Ostende, le défenseur a joué toute la rencontre contre Valenciennes à six jours du duel face à Anderlecht. Un match qu’il devrait débuter dans la peau d’un titulaire suite à la blessure au genou de son concurrent direct, Ross Sykes. “Je n’ai pas peur de son temps d’adaptation, conclut Federico Koniszczer. Les joueurs argentins ont une clé en plus que les autres : la passion pour le football. Ils sont toujours prêts à donner leur vie sur un terrain et Mac Allister fait partie de ces joueurs-là. Les supporters de l’Union ne devraient pas être déçus.”