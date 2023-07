Les enjeux de la saison en Pro League (3/5) : l’Union peut-elle à nouveau se mêler à la course au titre ?

Avant cela, nous vous proposons tout au long de cette semaine d’enrichir le débat face aux enjeux de la saison.

Chaque jour jusqu’à vendredi, nous vous poserons une question à laquelle répondre et réagir. En fin de semaine, nous soumettrons vos arguments à notre consultant Alex Teklak et mettrons en avant vos commentaires dans un sujet récapitulatif sur les enjeux de la saison à retrouver sur dh.be.

Ce mercredi, on s’intéresse à la saison de l’Union-Saint-Gilloise. Après deux campagnes à batailler tout en haut de la Pro League sous Mazzù et Geraerts, les Saint-Gillois peuvent-ils réaliser la passe de trois ? D’où cette question : l’Union peut-elle à nouveau se mêler à la course au titre ?