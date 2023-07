Alexander Blessin et l’Union sont prêts pour le derby face à Anderlecht : “A nous de nous adapter au départ de Boniface”

Pour ce premier match de la saison, le T1 unioniste sait que son équipe n’est pas encore complète. Il attend encore le remplaçant de Victor Boniface tout en croisant les doigts pour ne pas voir d’autres cadres quitter le navire. “Je sais que tout peut se passer en football, sourit celui qui a nommé Anthony Moris comme nouveau capitaine. À Ostende ou à la Genoa, j’ai vu des joueurs partir à quelques heures de la fin du mercato… La direction est préparée à toutes les éventualités. Boniface ? Nous n’avons pas le temps de regarder en arrière. Il faut s’adapter à son départ et je suis sur que la direction va trouver un autre Boniface le plus rapidement possible. J’espère que ce sera le cas dans les prochains jours ou les prochaines semaines. En attendant, ce sont aux joueurs présents à prendre leurs responsabilités pour combler les trous.”

Pour le premier derby bruxellois de la saison, Blessin s’attend à une opposition de qualité avec un adversaire qui voudra mettre fin à la série de six défaites de suite face à l’Union… “C’est une équipe qui doit toujours avoir l’objectif d’être dans le Top 4. Ils ont de nombreux bons joueurs comme Dolberg qui est un bon attaquant sachant bien protéger son ballon. Des gars comme Amuzu, Dreyer ou encore Vertonghen et Debast sont aussi d’un très haut niveau. De notre côté, je peux dire aux fans qu’ils verront toujours une équipe voulant gagner chaque match. À commencer par ce derby qui est important à leurs yeux.”