Avant le derby bruxellois, Blessin nomme Anthony Moris capitaine de l'Union : "C'est une décision qui vient de mes tripes"

Après une préparation réussie, l'Union débute les choses sérieuses ce vendredi en recevant le Sporting d'Anderlecht. Un derby bruxellois lors duquel Anthony Moris portera le brassard de capitaine. Depuis le départ de Teddy Teuma à Reims, l'Union n'avait plus de capitaine et Alexander Blessin a finalement tranché. "J'ai eu beaucoup de discussions avec les joueurs et j'ai eu un très bon sentiment avec Anthony, explique le nouveau coach unioniste. C'est une décision qui vient de mes tripes. Si rien ne bouge sur le marché des transferts, ce sera le cas pour toute la saison."