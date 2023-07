Le mercato sortant de l’Union n’est peut-être pas fini

Le moment pour Moris ?

Dans le secteur défensif, Anthony Moris pourrait en effet avoir des envies d’ailleurs. Même si aucune offre concrète n’est actuellement arrivée sur la table de la direction, le gardien arrive à un moment charnière de sa carrière à l’âge de 33 ans. L’international luxembourgeois et sa famille ne seraient pas contre un départ non loin de la Belgique même si rester à l’Union, assurée de jouer l’Europe cette saison, est actuellement la priorité numéro 1.

Anthony Moris est à l'Union depuis trois saisons. ©[initial]

Toujours défensivement, Ross Sykes (24 ans) intéresse Blackburn Rovers. Le club de D2 anglaise a formulé une première offre d’un peu moins d’un million d’euros que l’Union a refusée. Les Anglais pourraient revenir à la charge en réalisant une seconde offre plus élevée. Sykes, né à une vingtaine de kilomètres de Blackburn, s’est blessé au genou lors de la préparation et est sur la touche pour au moins six semaines. Son départ obligerait la direction à transférer un nouveau défenseur central droitier puisque seuls Kevin Mac Allister et Viktor Boone peuver jouer à droite de la défense à trois.

Bart Nieuwkoop, de son côté, va obliger la direction à agir. Le joueur transféré libre à l’Union en avril 2021 arrive en fin de contrat l’été prochain. Celui qui a une valeur marchande estimée à 3 millions d’euros doit donc être prolongé cet été… ou être transféré s’il veut rapporter de l’argent au club. Mais aucun bruit de couloir ne pousse à croire à un départ. Senne Lynen est dans la même situation, lui qui arrive aussi en fin de contrat en juin 2024. Le milieu de 24 ans, qui est devenu papa il y a peu, intéressait un club de Bundesliga au début du mois de juillet, mais sans que cela n’aille plus loin.

Temps de jeu pour Puertas

Un cran plus haut, Cameron Puertas est sorti déçu de sa dernière saison. Titulaire à seulement six reprises toutes compétitions confondues, le joueur de 24 ans n’est plus prêt à passer une nouvelle saison dans l’ombre et demandera certainement son bon de sortie en cas de temps de jeu à nouveau réduit. Reste donc à voir quel rôle il jouera ces prochaines semaines dans l’équipe de Blessin. La direction, de son côté, ne laissera certainement pas partir son joueur pour une petite somme, lui qui a coûté près d’1,5 million d’euros à l’Union.

Cameron Puertas a réalisé une belle préparation d'avant-saison.

Enfin, Lazare Amani ne fermait pas la porte cet hiver à un départ cet été après deux belles saisons sous Mazzù puis sous Geraerts. Mais l’Ivoirien, qui a la valeur marchande la plus élevée du noyau bruxellois (5 millions d’euros) et qui est récemment devenu papa, est à l’heure actuelle toujours bien Unioniste.