L'avis de l’expert: Blessin a secoué la hiérarchie à l'Union

Mais il n’empêche : c’est le mérite de Blessin que d’avoir rebattu les cartes. Un choix gagnant concernant Eckert, buteur. On ne s’attendait pas non plus forcément à ce que Vanhoutte soit préféré à Lazare Amani, qui était toujours dans le onze sous Geraerts, même lorsqu’il baissait de niveau en fin de saison. Mais c’est souvent le cas lorsque les T1 changent : la concurrence remonte en flèche. Et c’est toute l’équipe unioniste qui en est sortie gagnante ce vendredi.

À lire aussi