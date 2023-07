Les Unionistes saluent la renaissance de Dennis Eckert : “Il n’avait plus confiance en lui”, “sa saison passée a été merdique”

Alors quand il a ouvert le score en envoyant au fond du but de Dupé le centre parfait de Lapoussin, vendredi contre Anderlecht, Eckert a savouré plus que quiconque. Son visage a d’abord marqué la satisfaction du travail accompli, avant de se muer en une grimace pleine d’émotion, les yeux fermés. Le buteur arrivé l’été passé en provenance d’Ingolstadt s’est dit qu’il n’a pas fait tous ces efforts durant l’entre-saison pour rien.

La saison passée, l'entraîneur ne me faisait plus confiance

”Je savais que j’avais le niveau pour le championnat belge. La saison passée a été compliquée. J’ai eu des blessures et ensuite l’entraîneur ne m’a plus fait confiance. Maintenant, je peux enfin faire ce que j’aime”, expliquait-il après coup. “Un nouvel entraîneur est arrivé et beaucoup de joueurs sont partis. Je suis fier et heureux d’avoir pu aider l’équipe.” Le numéro 9 fait partie de ces Saint-Gillois qui profitent de l’arrivée d’un nouveau T1 pour changer de statut.

Le déclic contre le RFC Liège

Après la victoire des siens face aux Mauves, Alexander Blessin n’avait pas envie d’individualiser la performance, mais l’entraîneur allemand a tout de même fait une exception pour son compatriote. “Je sais que la saison passée a été dure pour Dennis. C’est toujours difficile pour un attaquant de ne pas avoir l’occasion de beaucoup jouer ni marquer. Quand je suis arrivé et que la préparation a commencé, j’ai senti que la confiance n’était pas là. Je lui ai dit que le ballon n’allait pas tomber du ciel sur sa tête pour marquer, qu’il fallait se battre pour cela, qu’il faut toujours amener du mouvement pour l’équipe, en tant qu’attaquant. Il a d’abord marqué ce premier but contre Liège en amical, et j’ai vu un changement dans son comportement. Que la confiance revenait. Puis le deuxième but contre Ostende a suivi. Contre Anderlecht, il a très bien travaillé pour l’équipe. Je suis très content pour lui.”

Un message pour les tribunes du buteur. ©NVE

Eckert aurait pu lâcher prise et chercher à vider son casier pour retourner en Allemagne ou en Espagne, le pays de sa mère, où il a connu ses débuts professionnels, en 2018 avec le Celta Vigo. Mais il s’est accroché. “C’est quelqu’un que je connais bien, qui parle espagnol comme moi et on a pas mal discuté ensemble : ça a été dur pour lui la saison passée, mais son cas montre que les joueurs de l’Union ont un sacré mental”, souligne Cameron Puertas. “On sent qu’il a reçu la confiance de l’entraîneur, que c’est une nouvelle saison et qu’on repart tous de zéro. Sur ce premier match, il a bien gardé le ballon et aurait même pu marquer un doublé.”

Car Eckert a montré qu’il n’a pas besoin de dix occasions pour être dangereux : un but du gauche sur la première et une tête sur l’équerre sur la deuxième.

”Je suis vraiment content pour lui”, félicite le capitaine Anthony Moris. “La saison passée, il a mangé de la merde (sic) si je puis dire. Il a été souvent blessé, il a travaillé dans l’ombre. Il n’a pas vraiment eu sa chance… il faut dire qu’il était barré par deux extraterrestres ; Boniface et Adingra. C’est le foot. Il a travaillé de son côté dès la présaison pour être directement ‘fit’ et il savait qu’avec les départs, il allait recevoir sa chance et ça a été le cas. Il a marqué, mais il a aussi su bien utiliser son corps pour conserver les ballons qu’on balançait sur lui.”

Cela durera-t-il ? Ce serait trop tôt pour l’affirmer, d’autant qu’Eckert sait qu’il avait démarré 2021-22 comme titulaire, avant que le phénomène Boniface ne débarque. Mais pour lui, être dans le premier onze, marquer le but d’ouverture du championnat, contre Anderlecht en prime, c’est déjà énorme. Et peut-être le début d’une nouvelle histoire.