Cameron Puertas prêt à (enfin) prendre son envol à l’Union : “Je ne veux pas revivre une saison comme l’année passée”

Transfert record en janvier 2022, le joueur pour lequel l’Union avait dépensé 1,5 million € à l’époque a eu le sentiment d’évacuer pas mal de frustrations en ponctuant par ce but une prestation aboutie. Puertas savait qu’il ne serait pas un élément clé en deuxième partie de saison 2021-22, mais pensait petit à petit devenir un premier rôle en 2022-23. Mais si Karel Geraerts louait souvent ses montées au jeu et son travail à l’entraînement, il ne le choisissait que rarement au moment d’établir son onze de base. Cinq petites titularisations en championnat, dont zéro en playoffs, même quand Teuma était blessé et Lynen suspendu : cela faisait peu, pour celui qui était incontournable à Lausanne, avant de choisir la Belgique.

À lire aussi

Un style à la Blessin

Mais on l’a senti au fil de la préparation : Puertas plaît à Alexander Blessin, qui veut voir son équipe récupérer le ballon le plus rapidement possible une fois celui-ci perdu. Vu le départ de Teuma pour Reims et le profil de “chasseur de ballon et presseur d’adversaire” de Puertas, il y avait de quoi se faire une place dans le onze. Et cela a été le cas pour la première journée, d’autant que Blessin a opté pour un carré médian. Puertas a saisi l’occasion pour donner raison à son nouveau T1.

guillement "Se sentir concerné dès le début de la saison, il n'y a rien de mieux."

”C’est certain que ça change pour moi d’être titulaire, ça m’a fait plaisir”, explique le principal intéressé. “Se sentir concerné comme ça dès le début, il n’y a rien de mieux pour lancer la saison. Quand un nouveau coach arrive, on sait que les cartes sont rebattues. Ça a été le cas. Tout en conservant la philosophie de l’Union, il a apporté ses petits trucs tactiques en plus qui sont pas mal. On a évolué avec une seule pointe contre Anderlecht, c’était nouveau. Vu la façon de jouer du coach, qui demande un pressing haut, ça me semble être une bonne solution. J’aime bien ce système de jeu, où j’ai une certaine liberté : je multiplie les courses. J’aime aller mettre le 'contre-pressing' ; ça me réussit bien.” Ces préceptes collent aux qualités de celui qui était aligné à la pointe avant gauche du carré médian contre Anderlecht et a réalisé une belle prestation. “Lorsqu’on ressent la confiance d’un entraîneur, ça aide toujours plus. Il s’agit d’une nouvelle saison, avec de nouvelles ambitions. Et je suis prêt à prendre mes responsabilités.”

À l’image de ce penalty, le premier qu’il tire depuis son arrivée en Belgique. Les anciens frappeurs désignés (Vanzeir, Teuma) ayant quitté la maison, une nouvelle hiérarchie se forme ici aussi. “Avec Bart (Nieuwoop) et Senne (Lynen), nous sommes trois tireurs désignés. Je me sentais bien alors j’ai pris le ballon et je l’ai mise au fond.”

Et il a donc évacué les frustrations.

À lire aussi

guillement "S'il y a de la place pour jouer, alors bien sûr que je resterai."

Car Puertas n’imagine pas vivre une saison comme celle qui s’est terminée il y a quelques semaines, avec un peu moins de 1200 minutes disputées sur les 5200 possibles. “J’ai toujours dit que j’avais envie de jouer ; que ce soit à l’Union ou ailleurs, répond-il. Donc s’il y a de la place pour jouer alors bien sûr que je resterai, j’ai un contrat ici (NdlR : jusqu’en 2025). Mais c’est clair que revivre une saison comme l’année passée, je n’en ai plus envie. J’ai pris mon mal en patience et j’espère que ça va enfin payer.”

Cela a commencé vendredi passé. Le début d’une série, espère le numéro 23.